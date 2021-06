Abbandona la droga a Bastia per sfuggire ai controlli, 36enne arrestato - Tuttoggi

Protagonista un cittadino nigeriano, 'tradito' da un biglietto Flixbus

Il 13 giugno la Polizia di Stato ha rintracciato, in provincia di Latina, un 36enne nigeriano incensurato ed ha dato esecuzione nei suoi confronti ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato arrestato dagli Agenti della Squadra Mobile di Perugia e della Polfer di Foligno, coadiuvati dalla Squadra Mobile di Latina.

Nel luglio 2020 il 36enne, a bordo del treno regionale Perugia-Foligno, percependo l’imminente arrivo del capotreno si era repentinamente allontanato dal vagone occupato, abbandonando un grosso zaino che aveva al seguito. Era sceso a Bastia, e gli uomini della Polizia Ferroviaria di Foligno avevano ritrovato nel suo zaino sei etti di eroina e circa tre etti e mezzo di cocaina. Nello zaino gli agenti avevano rintracciato anche un biglietto Flixbus per la tratta Roma-Ferrara, intestato a un cittadino nigeriano, che aveva lasciato un numero di telefono di riferimento.

Grazie all’esame delle telecamere di videosorveglianza, a bordo treno ma anche alla stazione di Fontivegge, e alle indagini della mobile di Latina, il 36enne è stato rintracciato come “l’uomo dello zaino” cintestatario del biglietto Flixbus; l’uomo è stato ristretto nella casa circondariale di Frosinone.