A tutta velocità e senza patente "per accompagnare un amico in ospedale" | Ma è una scusa, denunciato - Tuttoggi.info

Inizialmente i carabinieri avevano anche 'scortato' il veicolo, ma il conducente ha poi tentato di darsi alla fuga

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, nella notte appena trascorsa,

hanno fermato per un controllo un’autovettura che percorreva a velocità sostenuta via Madonna

Alta.

Il conducente, al momento del controllo, ha riferito ai militari che si stava recando in ospedale per

accompagnare un suo amico colpito da un malore e pertanto l’equipaggio ha deciso di scortarli fino

al Pronto Soccorso. Lungo il tragitto, l’uomo alla guida, improvvisamente ha deviato dal percorso tentando di darsi alla fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato nuovamente fermato e gli occupanti del veicolo identificati con l’ausilio di altro personale della Stazione Carabinieri di Castel del Piano e della

Squadra Volanti della Questura di Perugia.

Il sedicente ferito, un 32enne cittadino tunisino senza fissa dimora, è stato accompagnato in

Ospedale dal 118, scortato dal Carabinieri di Castel Del Piano, ma – giunto al Pronto Soccorso-, ha

rifiutato le cure. Il restante personale operante ha effettuato accertamenti sugli altri due occupanti il veicolo: un tunisino 32enne residente a Perugia (il conducente) ed un connazionale 29enne senza fissa dimora, accertando che il guidatore era sprovvisto di patente e pertanto è stato sanzionato per guida senza patente e per aver circolato a velocità non adeguata. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo di tre mesi.