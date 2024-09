A Trevi uno degli sport city day più numerosi - Tuttoggi.info

Una adesione in blocco di tutte le discipline sportive del Territorio hanno caratterizzato l’evento principe della FONDAZIONE SPORT CITY: Lo SPORT CITY DAY 2024. Grazie alla presenza di PallavoloTrevi Educare con il Movimento , Los Angel’s Skating Club – Pattinaggio Artistico Valentina Ghelli Danza Trevi Federica Verzari Saimon Dance Simone Angelino, con il coordinamento di Experior Qualia di Stefano Tofi , ed il monitoraggio dell’Assessore Mirko Menicacci, sono stati un centinaio i protagonisti che hanno animato la mattinata nelle varie location dedicate alle discipline sportive, lungo il tracciato di un Trekking molto semplice, che ha raccordato tutti i protagonisti. Durante la mattinata, anche un contenuto culturale, a cura del complesso museale Musei San Francesco Trevi, coordinato dall’Archeologo Simone Cerquiglini , che con lo storico dell’arte Federico Donnini. Un bellissimo finale di manifestazione, poi, ha visto a Villa Fabri tanti protagonisti della mattinata coinvolti in una serie di balli di gruppo.

“Ringrazio Stefano Tofi per la disponibilità e per la grande professionalità; ringrazio altresì tutti i gruppi sportivi e ludici che hanno partecipato alla seconda edizione consecutiva di SportCityDay organizzata a Trevi. – dichiara l’Assessore Menicacci – Una palestra a cielo aperto, per diffondere la cultura salutare del movimento e dello sport, non necessariamente agonistico”.