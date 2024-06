A Trevi un servizio navetta gratuito per il centro - Tuttoggi.info

Sarà attivo dal 9 giugno al 9 settembre 2024 il servizio navetta gratuito che partirà dalla stazione ferroviaria di Borgo per raggiungere il centro di Trevi

Sarà attivo dal 9 giugno al 9 settembre 2024 il servizio navetta gratuito che partirà dalla stazione ferroviaria di Borgo per raggiungere il centro di Trevi. Il mezzo sarà presente a partire dalle 19:30 e attenderà pendolari e turisti che utilizzeranno il pullman proveniente da Foligno ed i due treni provenienti da Roma e da Ancona.

L’Amministrazione comunale, confrontandosi con alcuni cittadini pendolari, ha attivato il servizio utilizzando risorse proprie per colmare la mancanza di mezzi pubblici di collegamento tra la stazione e il capoluogo. La fascia oraria è stata individuata interpellando i pendolari ed i fruitori del servizio pubblico, in modo da intercettare sia le esigenze della popolazione locale, che quelle dei turisti.

Si tratta di un primo passo che traccia un percorso di attenzione e progettualità riguardo il tema dei trasporti per favorire sia i lavoratori, che coloro i quali non utilizzano mezzi privati per spostarsi.