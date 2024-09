A Trevi II edizione dello Sport city day - Tuttoggi.info

Tornerà a Trevi, per il secondo anno consecutivo, l’appuntamento dello Sport City Day domenica 22 settembre 2024.

L’evento, promosso da Fondazione Sporticity, vuole divulgare l’importanza di uno stile di vita attivo.

Grazie anche alla collaborazione Associazioni sportive, di Enti, Istituzioni locali, nazionali ed europee, come ad esempio la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, quest’anno saranno circa 150 città ad aderire all’iniziativa,

Il tema dell’edizione 2024 è ‘La Repubblica del Movimento’, un’idea che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500.000 persone in tutta Italia pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie Hub della Salute.

È confermato l’impegno del Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità ambientale, al fianco dell’evento dal 2023, che sta valorizzando lo sport come strumento per diffondere una nuova cultura dell’educazione ambientale in tutte le fasce della popolazione.

L’evento è stato presentato in sala consiliare, martedì 17 settembre.

“Sono molto entusiasta di aderire a questa iniziativa che trasformerà la penisola in un’enorme palestra – afferma il Sindaco Gemma – e siamo fortemente convinti dell’utilità di promuovere la cultura dello sport come fonte di benessere.”

“Dobbiamo combattere la sedentarietà e la dipendenza dai dispositivi elettronici – dichiara l’Assessore Mirko Menicacci – e l’approccio festoso e coinvolgente dello Sport City Day può aiutarci a raggiungere questo obiettivo.”

Presente all’incontro anche l’Avv. Mazzocchio, referente Sport City Umbria, il quale afferma “Sono soddisfatto della adesione massiva a questo appuntamento e auspico che si possa contribuire a diffondere la cultura del benessere e di uno stile di vita salutare “.

“Partecipo con piacere all’organizzazione di questo evento a caratura nazionale – commenta Stefano Tofi di Experior Qualia – perché credo fortemente nei valori a cui si ispira l’iniziativa”

“Siamo felici di dare il nostro contributo – comunica Simone Cerquiglini della società Le Macchine Celibi– convinti che il benessere psico-fisico possa essere alimentato dalla cultura.”