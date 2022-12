A Todi la raccolta differenziata sale al 75,7% - Tuttoggi

Il confronto con il 2021 vede in numeri assoluti una diminuzione della raccolta dei rifiuti indifferenziati di 104 tonnellate e un aumento della differenziata pari a 48 tonnellate. Il totale dei rifiuti solidi urbani, pur in diminuzione, arriva a sfiorare le 6.685 tonnellate. “Pur a fronte di un quadro positivo – prosegue l’assessore Elena Baglioni – non verranno meno le azioni intraprese a sostegno di un progetto di città sempre più sostenibile, con pari attenzione all’ambiente, all’efficienza ed efficacia del servizio e al contenimento delle tariffe a carico dei cittadini-utenti”.