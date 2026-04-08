A Todi in arrivo colonnine per la raccolta dei micro-raee - Tuttoggi.info

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A Todi in arrivo colonnine per la raccolta dei micro-raee

Redazione

A Todi in arrivo colonnine per la raccolta dei micro-raee

Mer, 08/04/2026 - 12:07

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Todi è uno dei quattro Comuni umbri nei quali, grazie ad un cofinanziamento CDC RAEE ottenuto da Gesenu, è prevista l’installazione di nuove colonnine dedicate alla raccolta dei micro-raee. Ne dà notizia l’assessore comunale all’igiene urbana Elena Baglioni, anticipando che l’iniziativa prevede una serie articolata di attività finalizzate a informare, sensibilizzare e coinvolgere attivamente la cittadinanza sul corretto conferimento dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (cellulari, caricabatterie, giocattoli, telecomandi, spazzolini elettrici) con dimensioni inferiori ai 25-50 centrimetri. Si tratta di materiali che contengono materiali preziosi (rame, oro, litio) ma anche inquinanti.
Nelle prossime settimane Gesenu procederà con l’installazione di 35 contenitori dedicati ai micro-raee in luoghi ad elevato affollamento e di passaggio, preceduta dalla diffusione di una lettera alle principali attività commerciali nella quale viene presentato il progetto.
“Consapevoli dell’importanza della divulgazione ai fini di un positivo coinvolgimento – spiega l’assessore Baglioni – è stata prevista una campagna di comunicazione che punterà a coinvolgere studenti e famiglie per spiegare cosa sono i RAEE e i Micro RAEE, le corrette modalità di smaltimento, l’elenco delle postazioni di raccolta e i rischi legati ad una gestione non corretta degli stessi”.
A questi fini sarà realizzata una brochure che sarà distribuita durante gli eventi, verranno organizzate delle giornate informative presso mercati, supermercati e centri commerciali, con personale formato per il coinvolgimento dei cittadini anche attraverso la consegna di gadget.
Previsto anche, nel mese di maggio, un tour nelle scuole con laboratori interattivi e incontri formativi nelle secondarie di primo e secondo grado, oltre ad un evento dedicato: in collaborazione con “Chimicazza”, influencer e creator nazionale di divulgazione scientifica, che interverrà martedì 21 aprile, alle ore ore 10:40, presso il Teatro dell’Istituto Agrario.
L’intera campagna sarà inoltre declinata sulla pagina Facebook di Gesenu e del Comune di Todi, attraverso la creazione e pubblicazione di post grafici dedicati, produzione di short video tematici e sponsorizzazioni mirate nei territori coinvolti.
“Con questa azione – sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano – Todi punta a migliorare ulteriormente la percentuale da record che ha raggiunto nella raccolta differenziata, tanto da risultare da anni “comune riciclone” nella speciale classifica di Legambiente”.

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