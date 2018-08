A Todi asta per un terreno a Montemolino

Il Comune di Todi mette in vendita un terreno ad uso agricolo nella frazione di Montemolino. L’asta pubblica, tramite unico e definitivo incanto attraverso l’offerta segreta, si terrà in Municipio il 20 settembre alle ore 10.

Il terreno è ubicato nella frazione di Montemolino, censito al Foglio 26, particelle: 566 di mq. 63643 e 577, di mq. 4280, per una superficie complessiva di mq. 67923.

Il lotto del bene posto in vendita oggetto dell’avviso sarà soggetto ad eventuali frazionamenti a cura e spese dell’ aggiudicatario.

Il bene è posto in vendita a corpo e pertanto, anche a seguito delle operazioni catastali, non potrà essere invocata dalla parte contraente alcuna verifica sulla misura, qualità e valore attribuito al medesimo.

Il terreno oggetto di vendita è concesso in affitto con contratto in deroga ai sensi dell’ art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 fino al 10.11.2018. L’ alienazione è stata comunicata all’affittuario che potrà esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto del terreno stesso ai sensi dell’ art.8 della Legge 26.05.1965 n.590 e successive modifiche. Pertanto l’ affittuario potrà, a parità di condizioni, esercitare tale diritto e verrà invitato dal Comune di Todi all’eventuale esercizio di tale diritto nei modi e termini previsti dalla normativa suddetta. Gli eventuali altri accorrenti confinanti del terreno oggetto di vendita dovranno accertare l’esistenza di eventuali prelazioni agrarie o dell’esercizio del diritto di riscatto, ed esonerare l’Ente venditore da ogni responsabilità al riguardo. Qualora il diritto di prelazione venisse esercitato, il versamento del prezzo d’acquisto dovrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta dell’Ente e si provvederà alla restituzione della cauzione versata dall’aggiudicatario non fruttifera di interessi, senza che lo stesso possa vantare diritto alcuno e qualsivoglia titolo nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Il prezzo a base d’asta è stato fissato a 122.261 euro, con una cauzione in deposito del 10%. Sono ammesse sole offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’ asta indicato, con esclusione automatica delle offerte in ribasso. La gara si intenderà esperita anche in ipotesi di partecipazione di un solo concorrente. Non saranno prese in considerazione offerte peggiorative o condizionate.

Per partecipare all’asta ogni concorrente deve far pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Todi, entro e non oltre le ore 13 del giorno 19/09/2018, pena esclusione, mediante pec, o a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r., oppure tramite servizi privati di recapito postale autorizzati, oppure direttamente mediante consegnata a mano, un plico debitamente chiuso, sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo (es. nastro adesivo), controfirmato sui lembi di chiusura, contenente due buste chiuse, anch’esse controfirmate sui lembi di chiusura, una contenente domanda di partecipazione, cauzione e documentazione amministrativa, l’altra con l’offerta economica.

