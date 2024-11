A Terni la prima edizione del Festival Sweet Pampepato - Tuttoggi.info

Dal 22 al 24 novembre Terni si trasformerà nella capitale della dolcezza con la prima edizione del Festival Sweet Pampepato.

Animeranno la città show cooking, degustazioni, aperitivi e spettacoli. Tante le esperienze alle quali sarà possibile prendere parte per conoscere il dolce tipico ternano e per incontrare grandi nomi della gastronomia italiana. Nessun problema in caso di intolleranze: gli intolleranti potranno assaggiare il Pampepato di Terni Igp senza glutine.

La Champions League del Pampepato

In primo piano la Champions League del Pampepato: i vincitori delle passate edizioni del Campionato del Pampepato organizzato dal M.E.T. Bistrot di Terni si sfideranno davanti a una giuria che avrà l’arduo compito di decretare il campione.

Una rivisitazione in chiave Street Food del Pampepato

Attesissime, alla kermesse, le tre terze classificate ai Campionati Italiani di cucina 2024, che a

Rimini, con il team “Ancora Noi”, si sono aggiudicate la medaglia di bronzo. Presenteranno la

loro “Panpops”, una rivisitazione in chiave Street Food del Pampepato, che ha conquistato il palato

della giuria.

“Il Conte a Terni” e “Manhattan”

Inoltre, grazie al ciclo di aperitivi organizzati in collaborazione con il Festival Ospitalità Contemporanea, People Drink Emotion e Francesco Santocchi presenteranno “Il Conte a Terni”, un Negroni con i sapori del dolce umbro. Poi sarà la volta di “Marattan”, di D’istinto Lounge Cafè e Francesco Santocchi.

Terni Sweet Pampepato

L’evento, nato su iniziativa di Confartigianato Imprese Terni, con il contributo della

Camera di Commercio dell’Umbria, della Regione Umbria, del Ministero del Turismo, della

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, del Comune di Terni, con il patrocinio della

Provincia di Terni, è organizzato da SGP Grandi Eventi, Associazione Culturale Quelli del’29, in

collaborazione con i Produttori Certificati di Pampepato di Terni IGP, con l’Istituto Tecnico

Economico e Professionale per i servizi Casagrande-Cesi di Terni e con Ospitalità Contemporanea

Festival.

Clicca qui per visualizzare il programma completo.