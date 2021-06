A Terni i Campionati Italiani Giovanili tennistavolo - Tuttoggi

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio del Comune di Terni e della Regione Umbria

Dopo lo svolgimento a fine aprile della prima parte, riservata agli Juniores e agli Under 21, da sabato 26 giugno a domenica 4 luglio il PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni ospiterà le gare maschili e femminili, individuali e a squadre dei Campionati Italiani Giovanili, rivolte ai settori Giovanissimi, Ragazzi e Allievi.

Rispetto norme Covid

Si giocherà nel rispetto delle norme riportate nell’ultimo Protocollo emesso, per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da COVID-19. Saranno ammessi all’impianto solo gli Accreditati (Tesserati FITeT) in misura di 1 persona per ogni Atleta iscritto.

La manifestazione

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio del Comune di Terni e della Regione Umbria. Partner dell’evento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e gli sponsor sono Stag, Gewiss, Iset Marketing e Human Tecar.

360 atleti

In ambito individuale si terranno solo le prove di singolare maschile e femminile, alle quali parteciperanno 64 Giovanissimi, 92 Ragazzi e 92 Allievi e 38 Giovanissime, 44 Ragazze e 30 Allieve, per un totale di 360.

Giovani in gara

I migliori in gara saranno fra Giovanissimi Danilo Dmitri Faso (Sportenjoy), Francesco Trevisan (Sportni Krozek Kras), Giulio Campagna (CIATT Prato), Riccardo Dipietro (Eos Enna), Emanuele Andrea De Biasi (Tennistavolo Eureka), Varis Lai (Marcozzi Cagliari), Robert Graur (Fondazione Bentegodi), Andrea Rossi (Tennistavolo Valmontone), Leonardo Trevisan (Sportni Krozek Kras) e Lorenzo Comini (AS Roma Tennistavolo), fra i Ragazzi Davide Lorenzo Simon (Sial Piossasco), Simone Garello (A4 Verzuolo), Erik Paulina (Sportni Krozek Kras), Oliver Mankowski (Villaggio Tennistavolo Lucca), Giulio D’Arcangeli (Cral Comune di Roma), Gabriele Bianchi (KingPong), Nicholas Famà (Tennistavolo Silver Lining), Leonardo Balboni (AICS Sestese Tennistavolo), Sirio Meloni (Bernini Tennistavolo Livorno) e Manuel Maria Mastroberti (Polisportiva P.G. Frassati) e fra gli Allievi Giacomo Allegranza (Frandent Group Cus Torino), Daniele Antonio Spagnolo (Tennistavolo Ausonia Enna), Attilio Serti (Polisportiva P.G. Frassati), Matteo Fantoni (Polisportiva Colognola ai Colli), Giuseppe Calarco (Sant’Espedito Napoli), Giacomo Izzo (A4 Verzuolo), Gabiele Donato (Tennistavolo Genova), Andrea Garello (A4 Verzuolo), Jacopo Cipriano (Polisportiva Bissuola Mestre) e Andrea Lombardi (Unione Sportiva Villa Romanò).

Settore femminile

Nel settore femminile le più competitive fra le Giovanissime sono Gioia Maria Picu (Alfieri di Romagna Tennistavolo Edera), Sofia Episcopo (Circolo Tennistavolo Molfetta), Federica Interlandi (Tennistavolo Vi.Ga.Ro. Siracusa), Angela Leogrande (Tennistavolo Ennio Cristofaro), Matilde Buzzoni (Tennistavolo Vallecamonica), Emma Milan (Tennistavolo San Bartolomeo Salzano), Aliya Houida (TT9), Martina Caronna (Tennistavolo Himera G. Randazzo), Maddalena Rosso (A4 Verzuolo) e Carolina Rossi (Bernini Tennistavolo Livorno), fra le Ragazze Giorgia Filippi (Polisportiva Colognola ai Colli), Cecilia Cicuttini (Tennistavolo Castel Goffredo), Francesca Seu (Muravera Tennistavolo), Sofia Minurri (Circolo Tennistavolo Molfetta), Alice Galli (Tennistavolo Vallecamonica), Sara Dal Fabbro (San Giovanni), Martina Etur (Tennistavolo Castel Goffredo), Marina Misceo (Tennistavolo Ennio Cristofaro), Chiara Daverio (Tennistavolo Varese) e Selma Salliu (Tennistavolo Castel Goffredo) e fra le Allieve Emma Sereno Regis (Tennistavolo Torino), Elettra Valenti (Tennistavolo Marco Polo), Giulia Varveri (Tennistavolo Eureka), Giulia Palmisano (Tennistavolo Himera G. Randazzo), Valentina Leogrande (Tennistavolo Ennio Cristofaro), Arianna Creaco (Tennistavolo Casper), Alessandra Benassi (Anspi Tennistavolo Cortemaggiore), Milena Busnardo (Tennistavolo Castel Goffredo) e Giada Ducoli e Maria Tognali (Tennistavolo Vallecamonica).

Squadre

Le squadre saranno 19 nel settore Giovanissimi, 19 nei Ragazzi e 21 negli Allievi, 8 fra le Giovanissime, 12 fra le Ragazze e 12 fra le Allieve, per un totale di 91.

La formula maschile

Le gare Ragazzi e Allievi si disputeranno secondo la formula New Swaythling, con cinque singolari. I numeri 1 e 2 scenderanno in campo due volte a testa, mentre i numeri 3 si affronteranno solo fra loro. Vincerà la compagine che arriverà per prima a tre punti.

La formula femminile

Le gare femminili e dei Giovanissimi adotteranno invece la formula Courbillon senza il doppio, ovvero con quattro singolari. L’incontro terminerà quando una delle compagini totalizzerà tre punti. In caso di parità dopo i quattro match, la vincitrice sarà stabilita considerando in successione il quoziente totale dei set vinti e di quelli persi e dei punti vinti e persi, fino a quando non sarà sciolta la parità.

Il presidente federale Renato Di Napoli

“Sono felice – spiega il presidente federale Renato Di Napoli – che, nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare in questa stagione particolare, stiamo riuscendo a completare il calendario agonistico. La mia riconoscenza va a tutti coloro che hanno permesso di organizzare tutti gli eventi in piena sicurezza, tutelando la salute dei partecipanti. Gli ultimi a disputare la loro rassegna tricolore saranno i ragazzini e le ragazzine dei tre settori più piccoli, che, dopo aver terminato i loro impegni scolastici, potranno dedicarsi con tutte le loro energie al nostro sport. Ci attendono nove giorni di gare entusiasmanti, che potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT”.

Il programma

Il programma agonistico vedrà in campo sabato 26 giugno alle ore 8,30 il singolare Giovanissimi, domenica 27 alle 8,30 le squadre Giovanissimi e alle 11 le squadre Giovanissime, lunedì 28 alle 8,30 il singolare Giovanissime, martedì 29 alle 8,30 il singolare Ragazzi, mercoledì 30 alle 8,30 le squadre Ragazzi e alle 11 le squadre Ragazze, giovedì 1 luglio alle 8,30 il singolare Ragazze, venerdì 2 luglio alle 8,30 il singolare Allievi, sabato 3 luglio alle 8,30 le squadre Allievi e alle 11 le squadre Allieve e domenica 4 alle 8,30 il singolare Allieve.