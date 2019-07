A Spoleto62 applauditissimo concerto della Banda della polizia | Foto

Pienone e grandi applausi per il concerto della Banda musicale della polizia di Stato che si è tenuto al Teatro Romano all’interno del cartellone di Spoleto62. Una serata, presentata da Ertilia Giordano, che ha visto la straordinaria partecipazione del soprano Federica Balucani e del tenore Aldo Caputo. Applauditissimo in particolare il sassofonista spoletino Gabriele Francioli, che da anni fa parte della Banda della polizia e che si è esibito da solista in Saxpack di Schwarz.

A promuovere la serata è stata la sezione di Spoleto dell’associazione nazionale Polizia di Stato (Anps), presieduta da Roberto Januale, con l’obiettivo di regalare alla città ed ai suoi ospiti una grande serata di musica. Presente anche tutto lo staff Anps umbro, coordinato dal presidente nazionale Michele Paternoster, dal vice presidente nazionale Donato Fersili e dal consigliere nazionale Maurizio Lucchi.

Tutto esaurito il Teatro Romano già da diversi giorni prima del concerto, con il pubblico estasiato dal viaggio musicale offerto dalla banda diretta dal maestro Maurizio Billi.

Dopo il concerto, sul palco del Teatro Romano, si è percepito un momento molto intenso durante il conferimento del diploma di socio benemerito per titoli dell’Anps a Umberto de Augustinis, sindaco di Spoleto, a Giorgio Ferrrara, direttore artistico del Festival dei 2Mondi, e ai due sponsor della serata, Filippo Piantamori, presidente dell’Eurospin Tirrenica SpA, e Carlo Pacifici, direttore generale della Meccanotecnica Umbra SpA.

All’inizio dello spettacolo il questore di Perugia, Mario Finocchiaro, ha ringraziato il Festival di Spoleto che ha ospitato l’evento e elogiato l’Anps per l’organizzazione. Al termine, prima dell’inno tricolore, il presidente nazionale Anps Michele Paternoster ringraziando le autorità e i numerosi presenti, ha espresso viva riconoscenza al presidente Anps di Spoleto, Januale.

Al concerto, che ha registrato il tutto esaurito, hanno partecipato numerosissime autorità, tra le quali: la sig.ra Eugenia Vergari Lanari, madre della medaglia d’Oro Rolando Lanari a cui è intestato l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto; la dott.ssa Maria Luisa Pellizzari, direttore generale degli Istituti di Istruzione della pubblica sicurezza; il dott. Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine, il dott. Claudio Sgaraglia, prefetto di Perugia; il dott. Paolo De Biagi, prefetto di Terni; il dott. Mario Finocchiaro, questore di Perugia; il dott. Antonino Messineo, questore di Terni; la dott.ssa Maria Teresa Panone, direttore dell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto; la senatrice Donatella Tesei, la dott.ssa Donatella Porzi, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria; il dott. Umberto de Augustinis, sindaco di Spoleto; i sindaci dei comuni di Terni, Foligno, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Norcia, Vallo di Nera, Scheggino, Norcia, Preci, Cascia; la prof.ssa Giuliana Greco Bolli, Magnifico Rettore dell’Università Italiana per Stranieri di Perugia; il dott. Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia; il dott. Alessandro Giuseppe Cannevale, procuratore della Repubblica di Spoleto; la dott.ssa Mariella Roberti, presidente del Tribunale di Perugia; il dott. Sergio Cutrona, presidente Tribunale dei Minori di Perugia; il gen. di Brigata Massimiliano della Gala, comandante Legione Carabinieri Umbria; il gen. di Brigata Benedetto Lipari, comandante regionale Umbria della Guardia di Finanza; la dott.ssa Elena De Angelis, dirigente sezione Polizia Stradale di Perugia; la dott.ssa Katia Grenga, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Terni; la dott.ssa Maria Celeste Bruni, dirigente Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche; il dott. Sergio Russo, dirigente Compartimento Polizia Postale Telecomunicazioni “Umbria”.

Gli intervenuti, dopo la stupenda esibizione, si sono ritrovati per un momento conviviale all’Albornoz Palace Hotel, dove insieme agli Orchestrali hanno brindato al successo della serata.

