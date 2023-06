A Spoleto lo sportello di ascolto per studenti attivo anche d'estate - Tuttoggi.info

Sarà utilizzabile in modalità online

Nel corso dell’anno scolastico il Comune di Spoleto ha realizzato dei progetti di ascolto, orientamento e sostegno a favore degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori, che hanno previsto anche l’attivazione di uno sportello di ascolto denominato Potenzialità – Intelligenze – Talenti (PIT).

L’Ente ha deciso di mantenere attivo lo Sportello PIT anche durante il periodo estivo in modalità online. Gli studenti potranno contattare il coach tramite email, all’indirizzo risorsetalenti@gmail.com, specificando, per chi lo desidera, il nominativo con cui si vuole parlare (Susanna Biancifiori, Sara Bodio o Chiara Pallotta). Si ricorda che lo Sportello di ascolto Pit è rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni che necessitano di un ascolto competente su argomenti di natura personale e familiare, compreso l’eventuale sostegno per fenomeni di bullismo/cyberbullismo.

Infine gli studenti che, nel corso dell’anno scolastico, hanno usufruito dello Sportello PIT sono invitati a compilare il questionario di gradimento disponibile al seguente link https://forms.gle/2cH7bmxgfNNjCWTs6.​