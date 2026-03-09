 A Spoleto il 13 marzo amən EM+ (MOVES! Rassegna di nuova danza) - Tuttoggi.info
Redazione

A Spoleto il 13 marzo amən EM+ (MOVES! Rassegna di nuova danza)

Lun, 09/03/2026 - 08:03

amən è una performance che nasce dal tentativo di raccontare come le norme sociali e culturali influenzano e impattano i nostri corpi.

A partire dalla parola ebraica “amen”, il cui significato intrinseco è “essere sicuro, certo, vero”, l’opera ricerca il rapporto tra il corpo e la sua autenticità, l’interazione tra apparenza e verità; ma dove finiscono l’educazione e la cultura, e dove inizia la natura di ognuno?

Tra toni a volte drammatici e a volte ironici, il lavoro coreografico esplora tematiche legate all’identità e alla relazione con l’altro da noi, volendo mettere in discussione le due grandi categorie che stabiliscono il nostro posto nella società: il “maschile” e il “femminile”.

Nel tentativo di smascherare le pluralità della mascolinità e della femminilità, e le molteplicità dei maschili e femminili che albergano in ognuno di noi, attraverso i linguaggi delle arti della danza, del suono e delle videoproiezioni, il lavoro si erge come una preghiera, un viaggio all’interno del sé; amən vuole diventare un invito alla riflessione sulle profonde complessità delle rappresentazioni di genere e sulla tensione tra costrutti sociali e identità personale.

concept, coreografia: Emanuele Rosa, Maria Focaraccio

performance: Emanuele Rosa, Maria Focaraccio

musiche originali: Stella Sesto

musiche: Johann Sebastian Bach, Daft Punk

costumi: Emanuele Rosa, Maria Focaraccio

disegno luci e video: Cristina Spelti

coproduzione: C&C Company, S’ALA Produzione

con il sostegno di: Étape Danse – progetto supportato da Fabrik Potsdam (DE), Bureau du Théâtre et de la Danse à Berlin (DE), La Briqueterie CDCN du Val-De-Marne (FR) e

Mosaico Danza / Festival Interplay (IT), in collaborazione con Lavanderia a Vapore / Fondazione Piemonte dal Vivo (IT) e Torinodanza Festival / Fondazione Teatro Stabile di Torino –



Luogo: Creative Hub Cantiere Oberdan, P.zza Gabriele dell’Addolorata, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 13/03/2026

Data Fine: 13/03/2026

Ora: 21:00

Artista: EM+

Prezzo: 10.00

Info:

amən è uno spettacolo inserito in MOVES! Rassegna di nuova danza, una collaborazione La MaMa Umbria e Teatro Stabile dell’Umbria

Link: https://teatrostabile.umbria.it/spettacolo/2025-2026-am%C9%99n/

