A Rivotorto di Assisi premiati due “cantastorie” e quattro neo laureati

La settimana prima di Pasqua a Rivotorto di Assisi viene rievocato il Canto della Passione: l’iniziativa, organizzata da Pro loco e Parrocchia, nasce da una tradizione del secolo scorso, quando suonatori e canterini passavano per le campagne, raccontando, col canto, storie ed eventi. Un modo per tenere vive le antiche tradizioni e anche per questo la Pro loco di Rivotorto, nell’ambito della Rassegna degli Antichi Sapori 2019, ha scelto di premiare Bruno Passeri e Vittorio Rosati, due degli ‘alfieri’ della tradizione dei Cantastorie.

A loro, nel corso della serata “Generazioni a confronto” condotta dal direttore de “Il Rubino”, Paola Gualfetti, è stato consegnato il premio Rivotorto, assegnato a un cittadino rimasto fedele per una vita ad un mestiere o ad una professione svolta con serietà e senso del dovere.

“La Pro loco di Rivotorto – spiega il direttivo ‘capitanato’ dalla presidente Maria Aristei Belardoni – da sempre cerca di dare il dovuto risalto alle tradizioni locali, alle usanze, ai lavori ai mestieri di una volta. Non tanto per una semplice nostalgia del passato, ma per riflettere sui valori sui quali si fondava quella vita spesso fatta di sacrifici, di rinunce, di fatica, sicuramente di grande impegno e determinazione. Vorremmo parlare di questo ai nostri giovani di oggi, perché l’esempio dei padri, dei nonni e bisnonni sia per loro una guida o, almeno, motivo di riflessione”.

Ma, come detto, la serata vede due “Generazioni a confronto”. E così, oltre a Bruno Passeri e Vittorio Rosati, che hanno tra l’altro omaggiato la Banda di Rivotorto, vera fucina di talenti attiva da oltre 100 anni, la Pro loco ha premiato quattro laureati: si tratta di Mirco Belardoni, neo dottore in ingegneria civile, Benedetta Draoli e Julian Vincenti, neo dottori in economia, e Matteo Stefanetti, neo dottore in ingegneria meccanica.

La serata si è svolta nell’ambito della Rassegna degli Antichi Sapori, in corso a Rivotorto fino a domani (domenica 25 agosto). Grande attrazione alla fattoria della Rassegna degli Antichi Sapori 2019 sarà la nascita in diretta dei pulcini, per la gioia di grandi e piccoli: le uova sono state messe in una moderna incubatrice trasparente 21 giorni fa, e i pulcini sono appena nati, per la gioia dei più piccoli.

Il programma del week end prevede alle 19.30 apertura delle mostre e stand gastronomici, alle 21.30 di nuovo visita guidata per conoscere gli animali dell’aia e nascita “in diretta” dei pulcini, con serata danzante allietata dalle note di Marco Cimarelli, e apertura dell’I Pub 2019 con “Sex On The Beach” Dj Stiff Voice Zanardi. Domenica 25 agosto alle 17 l’esibizione per la gara di atterraggio di precisione con il parapendio a due della scuola di volo Alisubasio (gara valida per il palio dell’Osteriola). Alle 19.30 l’apertura mostre e stand gastronomici, alle 21.30 serata danzante con l’orchestra “Rita Braida” e dell’I – Pub 2019 “Wonderful Night” Dj Trasi Voice Meraviglia.

