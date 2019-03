A Re Abdullah II la Lampada della Pace del Sacro Convento, i reali di Giordania ad Assisi il 29 marzo

Un parterre de rois, e non potrebbe essere altrimenti. Sua Maestà il Re di Giordania, Abdullah II, farà visita, accompagnato da Sua Maestà la Regina di Giordania, Rania, alla Basilica di San Francesco d’Assisi il prossimo 29 marzo per ricevere in dono, dai frati del Sacro Convento, la Lampada della pace di San Francesco per “la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l’armonia tra fedi diverse e l’accoglienza dei rifugiati “.

All’incontro di Assisi saranno presenti anche la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Quest’ultimo – come da programma illustrato da Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento – accoglierà i reali di Giordania al loro arrivo in Basilica, intorno alle 11. Seguirà il momento della preghiera silenziosa sulla tomba di San Francesco. Alle 11.40 arriverà la cancelliera Merkel; nella Basilica Superiore, dopo l’inno della Città di Assisi suonato dalle chiarine, ci sarà un concerto (3-4 brani, durerà mezz’ora), seguito dal discorso del Re, anticipato dai saluti e da una breve introduzione di padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento, e della Cancelliera.

Fortunato ha sottolineato che la lampada di San Francesco verrà consegnata dal Custode a Sua Maestà il Re Abdullah II che “in Medio Oriente e in tutto il mondo ha distinto se stesso e il Regno Hascemita di Giordania attraverso la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l’armonia tra fedi diverse, la riforma del sistema educativo e la libertà di culto, e allo stesso tempo ha dato ospitalità e un rifugio sicuro a milioni di rifugiati. Queste sono le ragioni per le quali abbiamo deciso di premiare Sua Maestà con la Lampada della Pace”.

Dopo la consegna della Lampada, il Re di Giordania terrà un discorso; seguirà una visita dei Reali nella Basilica Inferiore, mentre alle 12.30 nel Salone Papale del Sacro Convento, il saluto del premier, Giuseppe Conte, di fronte a circa 300 giovani, rifugiati di guerra provenienti dalle diverse esperienze italiane di accoglienza, sarà intervistato da due giornalisti, Lucia Annunziata e Lucio Fontana. Il tutto, grazie all’impegno della Rai, andrà in onda su Rai News, mentre la premiazione potrebbe essere trasmessa anche su Rai 1. Dopo l’agape fraterna con i frati e con i 300 ragazzi e i giovani di Auxilium, verso le 16, prima dello scambio dei doni, la cancelliera presiede un momento di fronte alla Basilica. Merkel donerà un pezzo del muro di Berlino, che sarà benedetto dai Frati.

Alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta oggi alle 11.30 nella sede dell’Associazione Stampa Estera in Italia, hanno partecipato i frati del Sacro Convento, l’Ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania in Italia, Fayiz Khouri, l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, il Portavoce dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Fabrizio Micalizzi, e padre Fortunato.

Durante l’incontro è stato annunciato dal direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, il cartone animato sul Santo di Assisi che andrà in onda sulle reti Rai. “Un film d’animazione per ragazzi e famiglie, con attenzione particolare al pubblico che va dai 7 ai 14 anni – ha dichiarato Milano -. Il film parte dall’incontro avvenuto nel 1219, ottocento anni fa, tra san Francesco e il Sultano d’Egitto. Da lì a ritroso, il film d’animazione presenta i momenti essenziali della vita del Santo di Assisi ai ragazzi d’oggi. Il film, avviato in produzione da Rai Ragazzi con uno studio di animazione torinese, sarà pronto per la trasmissione sulle reti Rai a fine 2019 e verrà quindi distribuito internazionalmente”.

