A Perugia l'evento ecologico di Natale: "Insieme ci prendiamo cura della città" - Tuttoggi.info

Retake sbarca a Perugia con un’iniziativa natalizia dedicata alla cura dei beni comuni e chiama a raccolta i cittadini per una passeggiata ecologica.

L’appuntamento – completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini di Perugia – è fissato il giorno sabato 28 dicembre alle ore 10:15, in Piazza del Bacio (altezza Pasticceria Etrusca).

La giornata rappresenta un’ottima occasione per fare plogging – attività inventata in Svezia che consiste nella tutela dell’ambiente mentre si cammina: un modo per incontrarsi e prendersi cura dei beni comuni della città, praticando al contempo attività fisica.

Sarà quindi possibile per i partecipanti migliorare il decoro degli spazi urbani (con la raccolta di plastica, cartacce, rifiuti nelle aree circostanti) e tutelare il proprio benessere fisico, sviluppando al contempo legami e relazioni.

“È Natale, un’occasione speciale per incontrarci e prenderci cura insieme del nostro tesoro più prezioso: la città in cui viviamo. Ci vediamo il 28 dicembre a Piazza del Bacio per una passeggiata di plogging e raccolta rifiuti nelle aree circostanti. Noi porteremo tutto il necessario, tu porta solo la voglia di partecipare e di fare la differenza!” – dichiara Retake Perugia.

Per info:

APP Retake: bit.ly/40c7RA1

Facebook: www.facebook.com/groups/338145751032740

Contatti Retake Perugia: perugia@retake.org











































Luogo: Piazza del Bacio, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA