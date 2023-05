A Perugia il convegno "L’Universo ci parla attraverso i linguaggi dell’uomo" - Tuttoggi.info

Convegno a cura del Gran Capitolo d’Italia della Stella d’Oriente, con il Capitolo Iside n. 10 e il Patrocinio del Comune di Perugia

Il Gran Capitolo d’Italia della Stella d’Oriente in collaborazione con il Capitolo Iside n. 10 di Perugia

e con il Patrocinio del Comune di Perugia organizzano il Convegno dal titolo:

L’Universo ci parla attraverso i linguaggi dell’uomo

Questo Convegno è un sogno che si è tradotto in realtà dando vita alla forma più espressiva che possediamo, ossia l’arte di comunicare.

Se prendiamo la definizione semplice di linguaggio troviamo: facoltà dell’uomo di comunicare ed esprimersi per mezzo di suoni articolati, organizzati in parole, atte a individuare immagini e a distinguere rapporti secondo convenzioni implicite, varie nel tempo e nello spazio.

Ecco che da questa definizione il titolo di questo Convegno non poteva che essere questo l’Universo ci parla attraverso i linguaggi dell’uomo, linguaggi che nel corso della lettura ci introducono nella costruzione di modelli che ci aiutano a rappresentare le emozioni a livello individuale e collettivo.

Gli Autori degli interventi: Costanza Bondi, Maria Grazia Lopardi e Claudio Pinchi ci condurranno per mano in questo meraviglioso viaggio, dove il linguaggio nelle sue molteplici funzioni assumerà quell’energia necessaria per entrare in connessione e in armonia con l’Universo.

Porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale

Margherita Scoccia-Assessore all’Urbanistica.

Modererà l’incontro

Elena Ferraris

Gli interventi saranno di:

Costanza Bondi

SCRITTURA ALFABETICA

Segni, simboli e archetipi: l’ancestrale attuale

Maria Grazia Lopardi

GEOMETRIA SACRA- Simboli sincronicità

Claudio Pinchi

LA DIVINA HARMONIA-L’amor che tutto lega

SABATO 20 MAGGIO ore 15,30

Sala Convegni Sant’Anna – Viale Roma, 15 – Perugia