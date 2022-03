A Perugia fiaccolata di speranza della Coldiretti con il cardinale Bassetti - Tuttoggi

Coldiretti e Arcidiocesi di Perugia con il cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente Cei, insieme per sostenere il popolo ucraino

Dalle fiaccolate alla “spesa sospesa”, gli agricoltori e allevatori della Coldiretti si mobilitano contro la guerra in Ucraina che causa lutti e sofferenza e sconvolge il mercato mondiale del cibo con il rischio della perdita del lavoro, della stabilità economica ma anche delle forniture alimentari e dell’inflazione che aumenta povertà e fame. Una guerra i cui effetti colpiscono gravemente l’agricoltura che causa danni ingenti per le filiere italiane e impatto sui costi di produzione agricoli.

Domani a Perugia alle ore 18 in Piazza IV Novembre – Fontana Maggiore, Coldiretti e l’Arcidiocesi di Perugia con agricoltori e allevatori al fianco del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si ritroveranno per un momento di preghiera e riflessione con la fiaccolata della speranza per l’Ucraina.