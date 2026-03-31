A Perugia arrestato 28enne per spaccio - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne tunisino, residente a Perugia e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel dettaglio, i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare le varie ipotesi di reato che connotano lo specifico fenomeno, hanno notato un soggetto che, con fare sospetto, effettuava un rapido scambio con un uomo nei pressi della fermata dell’autobus di piazza Grimana. Il 28enne, alla vista dei militari, si è repentinamente dato alla fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma è stato immediatamente raggiunto e fermato dagli operanti. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di circa 93 g, 9 dosi termosaldate per un totale di 5 g di cocaina, la somma contante di 345 euro ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività illecita. In forza di così rilevanti elementi probatori raccolti dai Carabinieri il 28enne è stato arrestato, provvedimento restrittivo che è stato successivamente convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia.