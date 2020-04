A passignano l’ultimo saluto a Rino, morto di Coronavirus

Costretti ad un ultimo saluto fugace, nel rispetto delle norme anti Coronavirus, si sono celebrati i funerali di Rino, il passignanese morto all’ospedale di Perugia dopo aver contratto il Covid-19.

Rino è stato sepolto nel cimitero cittadino. Con i parenti stretti ed il parroco don Marco anche il sindaco Sandro Pasquali, che ha voluto così manifestare il cordoglio personale ed a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità passignanese.

Le parole del sindaco

“Il silenzio attorno, la compostezza ed il rispetto delle norme dei parenti costretti ad un saluto fugace – ha scritto Pasquali – sono stati per me i momenti più emotivamente coinvolgenti e complessi di questo periodo e del mio mandato. Molti poeti e cantautori ci hanno ricordato che si muore soli, è del gran bel traffico che incontriamo in vita che dobbiamo fortificarci ed essere felici: cerchiamo di spendere il nostro tempo in buoni pensieri ed azioni utili, la critica al prossimo probabilmente non fortifica l’animo“.

La situazione dei contagi

Le persone in isolamento fiduciario a Passignano sono 14. In 55 hanno concluso l’isolamento. Dei contagiati, due sono guariti ed uno non ha più sintomi.