A Palazzo Vitelli arriva "Metallica", in mostra le sculture di 29 artisti di fama internazionale - Tuttoggi.info

La storia della scultura in Italia nelle 15 sale rinascimentali di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. In occasione dell’ultimazione dei lavori che hanno ricondotto all’antico decoro l’immobile – di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello – l’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, in collaborazione con la Fondazione Burri, ha organizzato la mostra dal titolo “Metallica. Scultura in Italia 1947 – 2025”, che si svolgerà dal 30 marzo al 29 giugno 2025, con il patrocinio del Comune di Città di Castello.

Appositamente concepita con opere d’arte di significativi artisti italiani degli ultimi 80 anni, la mostra, intende anticipare anche l’inaugurazione del Centro di documentazione delle arti contemporanee – in corso di attivazione nelle sale del Palazzo – che fornirà informazioni e documentazioni sugli artisti, i movimenti dell’arte degli ultimi decenni e sugli eventi culturali sia regionali che a livello nazionale e internazionale. In occasione della mostra sarà possibile visitare anche gli ambienti dedicati a questo futuro progetto.

La mostra annovera 29 artisti – Fontana, Mirko, Marini, Uncini, Pomodoro, Colla, Baj, Cagli, Mattiacci, Spagnulo, Mannucci, Manzù, Consagra, Melotti, Pardi, Ranaldi, Bove, Paladino, De Chirico, Kounellis, Rizzoli, Protti, Isgrò, Bassiri, Mainolfi, Staccioli, Salvadori, Zazzera e Termini – le cui sculture si snodano nelle 15 sale di Palazzo Vitelli.

“Il repertorio di opere scelte per questo evento – spiegano il presidente dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi e il presidente della Fondazione Burri Bruno Corà (curatore della mostra) – tende a costituire un’emblematica rassegna esemplare di modi venuti alla ribalta della scena artistica dal secondo dopoguerra sino ai nostri giorni. Dalla scultura spazialista di Fontana del 1947 a quella di Melotti, da Colla a Pomodoro, da Mirko a Cagli e altri, ogni opera ha trovato collocazione in un percorso in cui si evidenzia la proteiforme identità del linguaggio della scultura italiana in metallo a fronte di altri scenari internazionali”.

Orari di apertura mostra da domenica 30 marzo a domenica 29 Giugno: venerdì, sabato e domenica ore 10-13/ 14-18. Info: segreteria@fondazionecaricastello.it; info@fondazioneburri.org ; www.fondazionecaricastello.it; www.fondazioneburri.org; www.comune.cittadicastello.pg.it; – Tel. 075-8555757. Domenica 30 Marzo ingresso gratuito.