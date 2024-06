A Orvieto contributi per le famiglie numerose: domande fino al 7 luglio - Tuttoggi.info

Un contributo economico, per l’anno 2024, ai nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di anni 18.

La Giunta comunale orvietana ha approvato l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli, residenti nei Comuni della Zona Sociale n.12.

Il finanziamento, per la Zona Sociale n.12, è pari a 16.667,63 euro; comprende le risorse del 2024, le risorse residue del 2023 e altri finanziamenti regionali.

Requisiti

Nello specifico, l’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico, per l’anno 2024, ai nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di anni 18; per ogni figlio minore è concesso un contributo pari a 150,00 euro. I nuclei familiari devono essere residenti da almeno 5 anni in uno dei comuni della Regione Umbria; devono avere, inoltre, un Isee familiare non superiore a 36.000 euro.

Domande

Sarà possibile presentare la domanda di accesso al contributo dall’8 giugno al 7 luglio 2024 compilando il modulo allegato all’avviso e restituendolo secondo una delle modalità indicate nel bando. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio della Cittadinanza competente provvederà all’istruttoria delle stesse verificando i requisiti per l’ammissibilità e dandone notizia scritta ai richiedenti.

Clicca qui per il testo del bando.