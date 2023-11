A Norcia un punto d'ascolto per cittadini e imprese - Tuttoggi.info

Nell’ultima riunione, tenutasi venerdì a Palazzo Cesaroni, l’Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e sull’illegalità, composto da rappresentanti di associazioni della società civile e, fra gli altri, dal presidente della Commissione d’inchiesta antimafia Eugenio Rondini e dalla vicepresidente Simona Meloni, ha avuto un incontro con il presidente della Fondazione umbra per la prevenzione dell’usura, Fausto Cardella.

Di comune accordo è stato aperto un canale di collaborazione e di interlocuzione tra le attività degli organismi antimafia dell’Assemblea legislativa, Commissione d’inchiesta e Osservatorio antimafia, e la Fondazione umbra per la prevenzione dell’usura e già nell’incontro di ieri è stato deciso di lavorare insieme per un progetto che prevede l’istituzione di un Punto d’ascolto a Norcia che possa essere di supporto a cittadini e imprese che in precedenza avevano manifestato le difficoltà di relazionarsi con la Pubblica amministrazione a causa della localizzazione decentrata di quel territorio rispetto ai centri decisionali e consultoriali, una distanza che – è stato ricordato – finora ha alimentato la sensazione di isolamento dei cittadini.

Si è perciò deciso di costituire un ufficio quale punto d’ascolto polifunzionale, sia per ciò che concerne la raccolta di richieste dei cittadini che, ad oggi, hanno difficoltà ad accedere agli sportelli comunali e a interfacciarsi con la P.A., che delle imprese, con l’obiettivo di mettere insieme le forze per creare un centro d’ascolto unico sulle tematiche di interesse degli organi tutori della legalità. PG