A Norcia in distribuzione il calendario 2020 delle Grafiche Millefiorini - Tuttoggi

Come da tradizione è in distribuzione il calendario delle Grafiche Millefiorini che, nell’edizione 2020, dal titolo, ‘Itinerari in Valnerina’ ha voluto soffermare l’attenzione sulle risorse naturalistiche ed antropiche presenti in un territorio che sta lottando per risollevarsi dalle ferite inferte dagli eventi sismici del 2016.



Gli scatti fotografici presenti nell’almanacco sono opera del giovane nursino Lorenzo Attili che con il suo obiettivo ha saputo cogliere scorci e momenti suggestivi della Valnerina: dal monte Vettore innevato e sotto un manto di stelle ai tramonti che svelano i profili dei monti; dai panorami mozzafiato ai particolari legati agli elementi naturali (aria, acqua, fuoco e terra).



Il calendario in distribuzione è sicuramente un modo per far conoscere la programmazione delle principali manifestazioni previste nel territorio durante l’anno ma soprattutto un mezzo per divulgare le bellezze della Valnerina che tuttora rendono orgogliosi coloro che la abitano e la vivono e affascinano turisti e visitatori.

È anche il modo con cui le Grafiche Millefiorini di Norcia augurano a tutti un felice 2020.

Distribuito gratuitamente dal 2 gennaio presso Jocu, edicola cartolibreria a Porta Ascolana.