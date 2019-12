“A Natale regalati Orvieto”, come cambia la viabilità

share

Dal 29 novembre 2019 al 07 gennaio 2020, periodo che precede e accompagna le festività natalizie e di fine anno fino all’Epifania, ad Orvieto si terrà, come è noto, la 3^ edizione della manifestazione “A NATALE REGALATI ORVIETO”, a cui è prevista la presenza di un elevato numero di persone.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento di tutte le manifestazioni programmate, sotto l’aspetto dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Settore Vigilanza del Comune ha adottato i seguenti provvedimenti per la viabilità all’interno del centro storico:

• Nel periodo compreso tra il giorno 29 novembre 2019 ed il giorno 07 gennaio 2020, la circolazione veicolare in entrata al centro storico di Orvieto potrà essere interrotta in corrispondenza della rotatoria di Porta Romana ed in corrispondenza di via Arnolfo di Cambio, ad eccezione dei residenti del centro storico e del servizio del trasporto pubblico locale.

I flussi veicolari provenienti dall’esterno saranno deviati verso il parcheggio di Campo della Fiera, verso il parcheggio di Via Roma, verso il parcheggio ex Caserma Piave o, in alternativa, verso l’esterno secondo le direttrici di marcia consentite.

• Durante tutti i fine settimana, (venerdì sabato e domenica), gennaio 2020, il capolinea dei bus del Trasporto Pubblico Locale viene spostato da Piazza della Repubblica a Strada di Porta Romana (area Fiorenzi).

Il divieto di circolazione di cui ai suddetti non si estende ai flussi veicolari dei residenti del Centro Storico, agli automezzi di pronto intervento e soccorso, agli automezzi delle forze di polizia ed ai bus del servizio trasporto pubblico locale ed a tutti i mezzi di pubblica utilità.

In caso di necessità il Comando della Polizia Locale adotterà tutti i provvedimenti finalizzati al regolare svolgimento del traffico e della circolazione stradale.