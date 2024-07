A Narni nuovi parcheggi per residenti e per le persone con disabilità - Tuttoggi.info

“A Narni ripartiranno, giovedì 25 luglio, i lavori per la segnaletica dei nuovi parcheggi, aumenteranno i posti esclusivi per i residenti e gli spazi per le persone con disabilità”.

A dichiararlo, in una nota, l’assessore Luca Tramini.

Dal 31 luglio operazioni di controllo della Polizia Locale

“Dal 31 luglio saranno avviate operazioni di controllo da parte della Polizia Locale per far rispettare questi ulteriori nuovi parcheggi. I residenti che non hanno ancora effettuato il rinnovo del permesso avranno tempo sino al 31 luglio”, conclude Tramini.