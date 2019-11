A Marsciano un nuovo appuntamento podistico con la Corsa delle Fornaci

È stata presentata sabato 9 novembre la prima edizione della Corsa delle Fornaci, un evento sportivo che si terrà a Marsciano domenica 24 novembre, organizzato dalla pro-loco Marsciano con il patrocinio del Comune ed in partnership con le Fornaci Briziarelli Marsciano, che lo sponsorizzano e sono presenti nel comitato organizzatore. L’evento può contare anche sul patrocinio dell’associazione Uisport Avis Todi e della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) Umbria, oltre che sul contributo di alcuni sponsor aziendali.

L’incontro di presentazione, dal titolo “Corro dunque sono”, si è svolto presso il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, nella sala del Camino, ed è stato aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Marsciano, Francesca Mele, e dell’assessore allo sport Dora Giannoni. Presente anche il consigliere comunale con delega agli eventi sportivi Angelo Facchini.

“Questa bellissima iniziativa – ha spiegato il sindaco – nasce grazie al lavoro di persone che amano Marsciano e sarà un’occasione, per tutti, di vivere questa città e i suoi paesaggi in modo diverso, vedendone angoli che non sempre sono conosciuti o frequentati. Il Comune farà la sua parte per fare in modo che la Corsa delle Fornaci diventi una tradizione per un territorio che ha molto da offrire, e che sia anche il primo di una lunga serie di nuovi eventi a carattere sportivo per Marsciano”.

“L’amministrazione – ha a sua volta sottolineato l’assessore Dora Giannoni – ha accolto con piacere questa iniziativa, visto che si apre anche, specialmente con la corsa non competitiva, alla partecipazione delle famiglie e della scuola. Unire, infatti, il mondo dello sport a quello dell’educazione, incentivando i più giovani a fare pratica sportiva e adottare uno stile di vita sano, è uno dei temi sui quali stiamo investendo”.

Tra gli argomenti affrontati nel corso della presentazione anche la situazione dell’atletica leggera e dell’impiantistica in Umbria, con un dibattito che si è stato arricchito della testimonianza della podista marscianese Silvia Tamburi e degli interventi di Carlo Moscatelli e Patrizio Luchetti, rispettivamente presidente e responsabile delle corse su strada, del comitato regionale della FIDAL. A moderare gli interventi è stato il giornalista Riccardo Cucchi.

L’illustrazione tecnica della gara è stata fatta dal Comitato organizzatore, presente tra gli altri con Claudio Morelli ed Enrico Mancini. È stato invece il presidente della Pro-loco, Sauro Barbarossa, a fare i ringraziamenti che sono partiti dall’Amministrazione comunale e dalla Famiglia Briziarelli per arrivare agli enti e alle tante associazioni che collaborano all’evento, alle forze dell’ordine che si occuperanno della sicurezza e agli sponsor. Al termine dell’incontro è seguita una breve visita al museo.

L’appuntamento podistico della Corsa delle Fornaci prevede due percorsi: uno agonistico di 11,5 chilometri e uno non competitivo di 5 chilometri. I percorsi si snoderanno all’interno dell’area urbana di Marsciano, attraversando alcuni luoghi significativi legati alla produzione del laterizio.

Il programma prevede alle ore 8.00 il ritrovo al Palasport “Maria Stella Pippi e Marcello Tiberi” in Piazzale Europa. Alle ore 9.30 ci sarà la partenza delle gare dal Teatro della Concordia, in piazza della Vittoria. Seguiranno le premiazioni alle ore 11.00.

Possono partecipare alla Corsa delle Fornaci solo gli atleti in possesso di una Runcard, di una tessera FIDAL e di una tessera di Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti da CONI) in corso di validità.

È possibile effettuare una preiscrizione on-line tramite il sito www.dreamrunners.it entro le ore 12.00 del 23/11/2019. Sarà anche possibile iscriversi il giorno della gara, fino a 30 minuti prima della partenza, presentando regolare tesserino, valido per il 2019, e copia del certificato medico.

Verranno premiati i primi 3 classificati tra uomini e donne, ma anche i primi 5 delle varie categorie maschili e femminili. Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara.

Info: Comune di Marsciano, segreteria sindaco 0758747233

