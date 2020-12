A Marsciano si accendono le luci di Natale | Il programma delle feste online - Tuttoggi

L’offerta culturale natalizia, con incontri letterari, concerti, approfondimenti e molto altro, è sulla web TV Vivere Marsciano Live

Le misure di sicurezza per il contenimento alla pandemia hanno reso necessario spostare online la programmazione culturale natalizia. Il Comune di Marsciano, in collaborazione con le associazioni locali, organizza e promuove una serie di appuntamenti sulla web TV Vivere Marsciano Live, dove saranno ospitati incontri, concerti, attività didattiche, presentazioni di libri e molto altro.

“Quest’anno – spiega il vicesindaco con delega alla cultura, Andrea Pilati – vivremo un Natale in cui l’emergenza sanitaria ci costringe a reinventare il modo di stare insieme e fare festa. Dovremo, infatti, per lo più rinunciare alle tradizionali occasioni di socialità collettiva, come le iniziative pubbliche in piazza, i concerti, i mercatini. E avremo forti limitazioni anche nelle riunioni familiari, con i nostri cari e i nostri amici. Saranno limitati anche gli spostamenti. Ancora un sacrificio cui siamo chiamati per il bene di tutti noi, a partire da chi ha più bisogno di essere tutelato, come anziani, disabili e persone con patologie più o meno gravi. Per quanto possibile, quindi, abbiamo cercato, con la programmazione sulla web Tv Vivere Marsciano Live, di promuovere eventi ed iniziative online, dagli incontri culturali all’intervista a Babbo Natale, in una programmazione che speriamo possa incontrare il favore del pubblico, degli adulti e dei bambini”.

Gli addobbi di Natale

La pandemia non ha tuttavia impedito la realizzazione degli addobbi natalizi, con i commercianti, unitamente all’impegno di alcuni imprenditori e alla collaborazione del Comune e delle associazioni locali, che si sono attivati per garantire l’allestimento delle tradizionali luminarie nel centro storico del capoluogo come e in altre parti della città e del territorio.

“Un segnale importante – sottolinea il vicesindaco Pilati – che abbiamo voluto dare e ringrazio quanti, in collaborazione con l’Ente, lo hanno reso attuabile. L’auspicio è che anche le famiglie, per quanto possibile, possano fare la loro parte e non rinuncino ad allestire anche semplici addobbi natalizi, nei propri giardini, balconi, terrazzi, magari coordinandosi, nei condomini, per realizzare addobbi uniformi. Un modo per colorare le vie e i centri abitati di tutto il territorio comunale ed accendere, così, nelle nostre case qualche luce in più proprio adesso che le misure anti pandemia ci costringono ad ospitare per la festa qualche persona cara in meno”.

Le iniziative in programma

Il programma delle iniziative che saranno trasmesse in diretta, nella pagina Facebook Vivere Marsciano, in fase di completamento con alcuni appuntamenti dedicati al mondo del teatro per i quali si stanno definendo le date, prevede, innanzitutto, 4 concerti di Natale registrati dalle bande e dai cori del territorio.

Venerdì 18 dicembre sarà la volta dei cori Joyful Singing Choir e Chorus Marsciano.

Sabato 19 tocca alle filarmoniche di Marsciano e di Papiano.

Domenica 20 si esibiranno le filarmoniche di Spina e Compignano e la junior band di Spina.

Chiuderanno i concerti, mercoledì 23, allievi e docenti della Scuola comunale di Musica Fabrizio De André. Tutti i concerti saranno trasmessi alle ore 21.00.

Doppio appuntamento mercoledì 15 dicembre con due incontri di approfondimento. Alle 18.00 si parlerà dell’Agenda 2030 e dell’importanza dell’economia circolare, con una presentazione anche dell’esperienza del Centro del Riuso di Marsciano. Alle 21.00 è invece in programma un incontro per approfondire il tema relativo alla ricostruzione post sisma del 15 dicembre. Ad 11 anni dal terremoto che ha colpito il territorio nord del Comune di Marsciano saranno illustrate le modifiche alla Legge regionale sulla ricostruzione, volute dall’amministrazione e appena approvate dalla Regione, che creano le condizioni per il completamento della ricostruzione e favoriscono la ripresa economica dell’area. Tra gli argomenti illustrati anche le modalità con cui si è potuti arrivare a finanziare la riqualificazione del cimitero di Spina.

Giovedì 17, alle ore 21.00, appuntamento letterario con la presentazione del libro di Amalya Khachiyan, dedicato ai più piccoli. “A fantastic trip to christmasland”.

Venerdì 18, alle ore 17.00, si festeggia l’inaugurazione, nei plessi scolastici della scuola dell’infanzia e primaria del Primo circolo didattico di nuovi spazi educativi, flessibili e modulari, per superare la lezione frontale e utilizzare metodologie didattiche più coinvolgenti. Sono stati realizzati con contributi del Ministero e dei Comuni coinvolti, Marsciano e Monte Castello di Vibio. L’inaugurazione riguarderà anche due nuove aule “Let’s Debate”, con arredi specifici per la didattica, una nel plesso della primaria IV Novembre e una nel plesso della primaria di Spina, realizzate con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Per i più piccoli, infine, c’è l’appuntamento con “Babbo Natale Live” in programma lunedì 21 dicembre alle ore 17.00. Babbo Natale sarà intervistato e risponderà ai messaggi e alle richieste che i bambini vorranno fare in diretta.