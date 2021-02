A Marsciano corso di formazione per personale educativo e docente per fascia 0-6 anni - Tuttoggi

“Manutenzione e cura riflessiva dei servizi educativi 0-6” e il titolo di un percorso formativo che si rivolge a docenti della scuola dell’infanzia ed educatori dei nidi di infanzia.

È promosso dalla Regione dell’Umbria che ha affidato all’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, l’organizzazione della formazione nelle Zone Sociali regionali.

Nella Zona n. 4 della Media Valle del Tevere il corso ha preso il via mercoledì 3 febbraio e vedrà anche il coinvolgimento dei membri del Coordinamento Pedagogico di Rete, che affiancheranno, con una attività di monitoraggio, i docenti formatori.

Il percorso formativo si svolge in modalità di videoconferenza e si compone di tre moduli, con quattro incontri per ogni modulo, per un totale, quindi. di 12 incontri che si concluderanno il 18 maggio.

Rappresenta una occasione importante di condivisione e confronto nell’ambito della quale si affronteranno, in termini laboratoriali, alcune sfide rispetto alla cultura 0-6 anni, tenendo conto anche delle attuali emergenze generate dalla pandemia in atto, e promovendo pratiche di cura ed educazione maggiormente consapevoli ed incisive, nonostante i vincoli dei protocolli di sicurezza.