A Gubbio torna il mercato settimanale, "Sarà più diffuso" - Tuttoggi

Da domani (martedì 9 giugno) il mercato settimanale di Gubbio riprende con tutte le attività merceologiche.

Ad annunciarlo è l’assessore Giovanna Uccellani che informa inoltre che la parte alimentare sarà collocata sempre in Piazzale Frondizi e, scendendo per via Mazzatinti, i banchi delle altre categorie merceologiche verranno dislocati nella sede consueta del parcheggio di Piazza Quaranta Martiri e intorno ai giardini pubblici.

Questa nuova organizzazione del mercato settimanale consentirà di adottare agevolmente tutte le misure di sicurezza, distanziamento e DPI previste in questa fase di ripartenza.

“Avremo un mercato settimanale più diffuso – ha detto l’assessore – che potrà nel contempo valorizzare la città in spazi più ampi. Per garantire il più possibile la protezione e la sicurezza di avventori e operatori economici occorre la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti nel rispetto del divieto di assembramento”.