A fuoco quattro auto a Bastia | Paura per un'abitazione, vigili del fuoco al lavoro - Tuttoggi.info

Sul posto anche i carabinieri

A fuoco quattro auto a Bastia nel pomeriggio del 20 febbraio 2024, sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando alacremente per spegnere le fiamme e i carabinieri per i rilievi del caso. (Nella foto in evidenza la colonna di fumo visibile anche da Assisi)

Secondo le prime informazioni delle ore 17, l’incendio è tuttora in corso e riguarda 4 autovetture di cui una alimentata a GPL. L’incendio si trova in Bastia Umbra via Atene e si temeva il coinvolgimento di un’abitazione anche se le squadre – i vigili del fuoco di Assisi e un’autobotte da Foligno – sul posto stanno lavorando per contenere le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino, per aiutare con la viabilità e svolgere in seconda battuta gli accertamenti del caso. (Notizia in aggiornamento)