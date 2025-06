A Foligno un esame da serie A, quello del tennista Luigi Valletta - Tuttoggi.info

Stavolta la sua gara, quella di Luigi Valletta, lo studente-atleta del corso serale dell’Istituto Tecnico Economico Aeronautico ‘F. Scarpellini’ di Foligno, non è stata sui rettangoli rossi di terra battuta né sul manto erboso dei campi da tennis.

Stavolta la sua partita, il diciassettenne Valletta, tennista di serie A2 che milita nelle file del circolo tennis ‘Zavaglia’ di Ravenna, l’ha disputata di fronte alla commissione d’esame. Tra un’ace e una volée, il giovane talento della racchetta, ha avuto anche il tempo di studiare italiano, matematica, inglese, spagnolo. Ma anche economia politica e diritto, materie nelle quali eccelle. Tra i 36 sportivi della sua età e categoria riconosciuti dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) come di interesse nazionale, Valletta è stato inserito nel progetto sperimentale del Mim denominato appunto ‘studente-atleta’.

“Abbiamo subito provveduto a stilare in suo favore un percorso formativo personalizzato che tenesse conto di trasferte, allenamenti e tornei”, spiega a tal proposito Federica Ferretti, dirigente scolastico dell’istituto ‘Scarpellini’. Valletta, che durante tutto l’anno ha disputato le gare Under 18 a Bari e Pescara, ma anche in Estonia, e quelle del campionato A2, muovendosi per tutta la Penisola, tra Prato, Genova, Torino, è attualmente seguito da Fabio Gorietti e Riccardo Maiga, coach del Tennis Training School di Villa Candida a Foligno. Nonostante gli impegni agonistici, Valletta, giovane promessa del tennis, si è ugualmente dedicato allo studio con serietà e costanza. Ora, il match point della Maturità: i quarantacinque minuti del colloquio, cui si è sottoposto stamattina. E a chi gli chiede come abbia fatto a portare avanti scuola e sport, Valletta risponde con fair play: “Diciamo che è stato un lavoro di squadra”.