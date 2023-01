A Deruta si aiutano gli anziani, il nuovo progetto di "responsabilità collettiva" - Tuttoggi

A Deruta da domani 30 gennaio, sarà attivo il servizio di welfare leggero gratuito per gli anziani. Il sindaco e il vicesindaco della città hanno presentato il servizio e inaugurato la sede dell’associazione Azione Civica O.d.V. che gestirà il progetto, situato in Via Borgo Garibaldi.

Il progetto è finanziato dalla Regione Umbria attraverso la Zona sociale 4. Il sindaco ha descritto la sede come uno “spazio di condivisione sociale” e ha dichiarato che l’obiettivo del progetto è migliorare la qualità di vita degli anziani attraverso azioni innovative di assistenza e promozione del benessere, in un’ottica di sostegno all’anziano e alla famiglia. I