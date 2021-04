A Deruta il Pala “Guiducci”, sabato la cerimonia di intitolazione

L'iniziativa l'1 maggio alle 10,30 nel piazzale della struttura, a sei anni dalla scomparsa del grande dirigente della pallavolo

Con una cerimonia che si terrà sabato 1 maggio alle 10,30 nel parcheggio antistante la struttura (per il rispetto della normativa anti Covid) il Palazzetto dello sport di Deruta sarà intitolato a Domenico Guiducci.

La cerimonia, presentata dal giornalista Marco Cruciani, vedrà la presenza del sindaco di Deruta, Michele Toniaccini; del presidente regionale del Coni, Domenico Ignozza; del presidente della Fipav Umbria, Giuseppe Lomurno; degli arbitri internazionali di pallavolo Simone Santi e Fabrizio Saltalippi; dei presidenti delle due società umbre di Serie A di volley, Antonio Bartoccini e Gino Sirci; del “plurimedagliato” allenatore della nazionale juniores di pallavolo, Fausto Polidori; ex presidente Arbitri Nazionali e Internazionali, Benito Montesi.

Guiducci scomparso l’1 maggio di 6 anni fa

Domenico Guiducci scomparso l’1 maggio 2015 all’età di 79 anni, ha rappresentato l’essenza stessa della pallavolo, umbra e non solo. Animato da una profonda passione per questo sport e per la sua Deruta, è stato presidente della Società Sportiva Pallavolo Deruta negli anni ’80, per poi passare alla massima carica dirigenziale in seno alla Fipav Umbria per ben 17 anni, dal 1988 al 2005.

Amico e consigliere di Carlo Magri, fin dai tempi della presidenza di quest’ultimo alla Maxicono Parma prima e alla Federazione centrale poi, Guiducci ha ricoperto la carica di dirigente unico del Settore arbitrale regionale.