A Chicago accesa la Fiaccola della Pace e del Perdono | Immagini - Tuttoggi.info

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A Chicago accesa la Fiaccola della Pace e del Perdono | Immagini

Redazione

A Chicago accesa la Fiaccola della Pace e del Perdono | Immagini

Dom, 15/03/2026 - 15:06

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Accesa nella Parrocchia di Santa Rita a Chicago la Fiaccola della Pace e del Perdono nell’ambito del Gemellaggio di Fede tra la città di Cascia e la città statunitense.

Tanti fedeli hanno partecipato con grande emozione a questo momento simbolico, segno concreto del legame che unisce le due comunità nel nome di Santa Rita da Cascia. Accanto ai Padri Agostiniani e alla comunità parrocchiale erano presenti numerose autorità civili e istituzionali.

Per la città di Cascia hanno partecipato il sindaco Mario De Carolis, il vicesindaco Marco Emili, la presidente del Consiglio comunale Luisa Di Curzio, l’assessore all’istruzione Niccolò Sabatini e il consigliere Samuele Aloisi. Presente anche il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti.

A sottolineare l’importanza non solo spirituale ma anche istituzionale dell’iniziativa erano inoltre presenti il console generale d’Italia a Chicago Mario Alberto Bartoli e il rappresentante della Città di Chicago Billy Evans.

“È per noi un grande orgoglio essere qui oggi – ha dichiarato il sindaco Mario De Carolis – perché questo momento testimonia come una nostra concittadina, proveniente da una città piccola come Cascia, sia riuscita con la sua testimonianza di fede a diventare una figura conosciuta e amata in tutto il mondo. Qui a Chicago abbiamo trovato una comunità straordinaria, che ci ha accolto con grande calore e affetto. Sentiamo davvero forte il legame che unisce le nostre due comunità nel nome di Santa Rita”.

L’accensione della Fiaccola rappresenta uno dei momenti centrali del Gemellaggio e richiama il messaggio universale di pace, riconciliazione e perdono che Santa Rita continua a trasmettere nel mondo. In questo contesto assume un significato ancora più profondo anche il legame con Papa Leone XIV, figura particolarmente vicina alla spiritualità ritiana e alla città di Cascia, ma allo stesso tempo legata alla realtà di Chicago.

La Fiaccola della Pace e del Perdono proseguirà ora il suo cammino simbolico proprio nei luoghi in cui il Papa è nato e cresciuto, fino ad arrivare al Vaticano, dove il 20 maggio sarà benedetta dal Santo Padre, prima di fare ritorno a Cascia per le celebrazioni ritiane.

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