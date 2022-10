A Chianciano Terme il Torneo dei Santi, c'è anche l'ASD Flyers di Castiglione del Lago - Tuttoggi

Il Maxibasket è il movimento di giocatori in età avanzata che pratica la pallacanestro agonistica. Strutturate su fasce di cinque anni in cinque anni che vanno dagli Over-30 agli Over-80, annualmente sono organizzate competizioni nazionali e internazionali, fino al Campionato Mondiale di categoria. A livello internazionale, le competizioni sono gestite dalla FIMBA (International Maxibasketball Federation), che opera dal 1991. FIMBA Italia, da diversi anni, raccoglie il meglio degli atleti sportivi italiani “over” e con le sue nazionali ha vinto numerosi titoli europei e mondiali di categoria. Quest’anno ha fatto il pieno di medaglie agli Europei di Malaga, vincendo l’oro per le categorie over 50, over 55 e over 60. LMB si pone come base del movimento del Maxibasket in Italia di cui FIMBA Italia rappresenta la massima espressione. LMB intende convogliare in un’unica organizzazione le numerose iniziative che in modo frammentario popolano lo scenario cestistico italiano degli atleti non più giovani ma che ancora praticano o simpatizzano con lo sport della pallacanestro. LMB intende perseguire i propri scopi istituzionali promuovendo e favorendo la costituzione di gruppi sportivi over 50 in tutto il territorio italiano, organizzando eventi sportivi all’insegna del connubio sport e turismo, collaborando con le federazioni rappresentative del mondo della pallacanestro italiana. Il Torneo dei Santi è una delle tappe di questo percorso.

«Ma il Maxibasket non è solo questo: attorno alla palla a spicchi – spiega Max Jovane dei Flyers – si riuniscono vecchi e nuovi amici per celebrare la loro passione per il basket, per la buona cucina e per il saper vivere: così il terzo tempo diventa parte integrativa di quella che è una vera e propria festa; fuori dal campo, tutti amici pronti a divertirsi insieme, a prendersi in giro a passare del buon tempo insieme. La location del II Torneo dei Santi ben si presta a questo tipo di manifestazione: le colline a cavallo tra Toscana ed Umbria sono ricche di suggestivi borghi medioevali, di tradizioni e di paesaggi mozzafiato. La cucina ed il buon bere, poi, non hanno certo bisogno di presentazioni». E così il Torneo dei Santi sintetizza bene il connubio sport/turismo, tanto che già si parla di una terza edizione ancora più importante e ricca di sorprese nel 2023. Palla a due alle 15 di sabato 29 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Chianciano Terme: la formula scelta dagli organizzatori permette di assistere a molte partite, in modalità continua, tra sabato e domenica per arrivare lunedì 31 alle finali e alle premiazioni. «Il pubblico non mancherà ed il divertimento pure, ne siamo certi!».