A Castel Ritaldi cresce l'emozione per la fase finale del 33° Palio del Fantasma - Tuttoggi.info

La 33° edizione del Palio del Fantasma non ha deluso le aspettative di rilancio. Gli spettacoli in piazza e la taverna hanno registrato sempre il tutto esaurito. Tanta partecipazione e tanta anche la collaborazione e il lavoro di giovani e giovanissimi che hanno voglia di impegnarsi per qualcosa di costruttivo per il proprio territorio.

Si avvicina la sfida finale tra i rioni e sale anche la tensione tra le fazioni. Sabato 5 agosto i 5 rioni (Castel Ritaldi, la Bruna, Mercatello, Castel San Giovanni e Colle del Marchese) si sfideranno per cacciare il fantasma dal castello e vincere l’ambito Palio.

Castel San Giovanni, vincitore dei giochi medievali, e la Bruna, vincitrice del Minipalio, sono già molto competitivi, mentre gli altri rioni stanno affilando le armi, o meglio i cervelli. I cervelloni dei rioni, infatti, dovranno rispondere alle domande su argomenti vari che il fantasma gli porrà e avanzare di casella e in casella fino a raggiungere il castello.

La manifestazione si concluderà domenica 6 agosto con la cena sotto le stelle in cui sarà premiato il rione vincitore e sarà festa grande!

Immagine repertorio TO (Palio 2018)