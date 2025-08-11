A Carlo Angeletti il riconoscimento di benemerito di Assisi alla memoria: la proposta - Tuttoggi.info

“Intendo proporre alla Giunta e al Consiglio comunale il conferimento dell’onorificenza di benemerito della Città di Assisi alla memoria di Carlo Angeletti”. Lo ha annunciato il sindaco Valter Stoppini, in apertura dell’evento Canzoniere Grecanico Salentino con cui si sono aperte le celebrazioni per il decennale della scomparsa del fondatore del Piccolo Teatro degli Instabili e della Società Culturale Arnaldo Fortini, già presidente dell’Ente Calendimaggio, ideatore del Presepe del Colle del Paradiso, instancabile animatore di innumerevoli iniziative ed eventi.

Il concerto a San Francesco è stato il primo di una serie di eventi che culmineranno nel giorno dell’anniversario (28/11/25) e che andranno a costituire nel 2025/26 diverse iniziative a lui dedicate, con lo scopo di ricordare e di far conoscere alle nuove generazioni, la figura di un Cittadino che ha amato Assisi sopra ogni altra cosa e che ha impegnato tutta la sua vita per la crescita culturale e sociale della Città. Il prestigioso titolo di “Benemerito della Città di Assisi” viene conferito a cittadini che, attraverso la loro opera nel campo della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, della religione, dell’assistenza, della filantropia, dello sport, delle attività internazionali, abbiano dato lustro alla stessa, rendendo un servizio alla comunità. Il conferimento, secondo l’apposito regolamento, viene deliberato dal Consiglio comunale, con votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri comunali.