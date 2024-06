A Cannara il Torneo Internazionale di calcio in memoria di Valter Baldaccini - Tuttoggi.info

All'imprenditore e fondatore di Umbragroup sarà anche dedicato lo stadio cannarese: gli appuntamenti di sabato 15

Oggi, 12 giugno 2024, presso la sede di Umbragroup Spa, si è tenuta la conferenza stampa ufficiale relativa all’evento “Valter Baldaccini: cultivating a more peaceful world | Il Torneo Internazionale di calcio.” Si tratta del primo evento organizzato da UMBRAGROUP per celebrare la memoria di Valter Baldaccini: lo scorso 4 maggio, infatti, ha segnato il decimo anno dal passaggio a vita eterna del Fondatore della storica realtà folignate.

Cannara sarà, per l’intera giornata, il palcoscenico di un torneo dedicato ai valori, alle idee e al pensiero di Valter Baldaccini, nel modo più in linea con la sua personalità e la sua idea di business. Un prezioso momento di unione tra i clienti, la UMBRAGROUP e la sua comunità allargata sotto il comune denominatore delle relazioni umane etiche e di pace.

Con l’intento di omaggiare la figura del fondatore di UMBRAGROUP, uomo ed imprenditore illuminato, sabato 15 giugno, proprio nella sua Cannara, le squadre composte dai clienti storici, UMBRAGROUP SpA, UMBRAGROUP Europa, che rappresenterà le sedi europee della multinazionale ed una delegazione dell’Umbria Aerospace Cluster, si sfideranno per aggiudicarsi il primo posto del Torneo Internazionale.

Prima del fischio d’inizio un momento istituzionale vedrà l’intitolazione dello Stadio Comunale proprio a Valter Baldaccini. “La nostra comunità è orgogliosa di ospitare questo evento in questo luogo così significativo. – afferma Fabrizio Gareggia, Sindaco di Cannara – Ogni giorno, in questo stadio, decine e decine di ragazzi fanno sport e si formano al rispetto e ai valori sani che Valter Baldaccini ha fissato come sue regole di vita, lasciandoci un’eredità preziosa che noi vogliamo tramandare nel tempo”.

Una giornata-evento perfettamente in linea con la personalità di Valter Baldaccini sia a livello professionale, che personale. L’Ing. Baldaccini, infatti, è stato un grande amante del gioco del calcio ed un fervido sostenitore dell’ASD Cannara. Ed è proprio nello Stadio che egli stesso ha contribuito a modernizzare e valorizzare, che otto squadre disputeranno il torneo all’insegna del fair play e della sana competizione, seguendo le regole del calcio che Valter Baldaccini scrisse per la sua ASD Cannara.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale e l’ASD Cannara per aver voluto intitolare uno stadio a mio padre Valter – commenta Beatrice Baldaccini, Chief People & Brand Officer di UMBRAGROUP – ringrazio tutti gli ospiti internazionali e locali che sabato, grazie alla loro presenza e alla loro prestazione atletica nel torneo, rendono onore ad un uomo che è rimasto sempre legato al suo paese di origine e ha cercato di servirlo mettendo a disposizione i suoi talenti e il suo tempo. Mi auguro che lo spirito e i valori umani di mio padre possano continuare ad ispirare quanti lo hanno conosciuto, ma anche le generazioni future”.

Sabato 15 giugno, sarà una giornata speciale ed importante, per celebrare un uomo che, con idee ed azioni, ha contribuito per tutto il corso della sua vita a seminare il valore della pace, del rispetto e del bene comune.

“Nel 2007, in occasione dei festeggiamenti per i 35 anni della UMBRAGROUP, che ancora si chiamava Umbra Cuscinetti, Valter volle organizzare un torneo di calcio simile a quello di oggi. – spiega Reno Ortolani, Presidente del CdA di UMBRAGROUP – “Parteciparono squadre provenienti da Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Francia e Olanda. La motivazione era: costruendo relazioni interpersonali potremo costruire un mondo migliore. Sottolineando che il business va coniugato con la regola d’Oro della Cristianità: Tratta l’altro come vorresti che l’altro trattasse te. In sintesi, con una sola parola RISPETTO. Valore che Valter ha voluto portare anche nel calcio, nella sua Cannara, dove aveva giocato per anni; Cannara che anche oggi e per sempre si impegna a non rinnegare mai questo valore”.