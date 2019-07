A Campello domenica il primo Motoraduno “Sorgenti del Clitunno”

A Campello domenica (21 luglio) appuntamento con le moto. E’ in programma infatti il primo motoraduno “Sorgenti del Clitunno”, tappa del Trofeo Turismo Umbria.

Il programma della giornata prevede il ritrovo in piazza Garibaldi a Campello sul Clitunno dalle 8,30 fino alle 11,30. Alle ore 11,45 la partenza per il motogiro di circa 60 km, che toccherà paesi limitrofi: Trevi, Montefalco, Castel Ritaldi e Spoleto. Quindi il rientro a Campello, con il pranzo per chi vorrà aderire presso il ristorante “Il caminetto”, con premiazione finale dei motoclub partecipanti.

In piazza verranno allestiti per l’occasione stand espositivi, ci sarà intrattenimento con giochi e premiazioni per la moto più bella e la moto d’epoca più bella, ma anche la consegna di targhe ricordo a persone care agli organizzatori e venute a mancare. Saranno presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale.

All’iniziativa saranno presenti inoltre: il motoclub Remo Venturi e Moto Scamea, entrambi di Spoleto; il Team GP ProJet di Spoleto, che partecipa al campionato mondiale Super Sport 300; il motoclub Maxi motoCroup 2.0 di Terni nella persona del Presidente Sandra Conti che promuoverà Wonder Umbria 2020; vari motoclub sia umbri che di altre regioni italiane; il gruppo Scarface bikers del Motoclub di spoleto che promuoveranno il loro evento di inizio agosto.

