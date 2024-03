A caccia dal 15 settembre, preapertura il 1°: la bozza del nuovo Calendario venatorio

Tortora con l'app, per il cinghiale periodo unico in tutto il territorio regionale dal 17 ottobre. Le associazioni si incontrano per le deroghe

A caccia dal 15 settembre, dopo l’apertura il primo per la tortora selvatica, sempre con l’utilizzo dell’app per indicare il raggiungimento del carniere massimo consentito. Caccia al cinghiale dal 17 ottobre (un giovedì) al 16 gennaio. Queste le date del nuovo Calendario venatorio dell’Umbria, il cui testo è stato inviato alle associazioni dopo la Consulta che si è tenuta mercoledì.

Seduta nella quale l’assessore Morroni ha ribadito che il testo ripropone lo schema dell’anno precedente e che eventuali modifiche saranno prese in considerazione solo se presentate all’unanimità dalle associazioni venatorie. Che quindi subito dopo Pasqua si incontreranno per verificare l’esistenza di idee comuni da avanzare, soprattutto per le deroghe, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Regione Liguria, che impone all’Ispra di indicare puntualmente per piccole quantità delle specie se richieste entro il mese di aprile.

A stretto giro, poi, la Consulta faunistica venatoria tornerà a riunirsi, per discutere le eventuali nuove proposte e redigere il Calendario definitivo.

La bozza del nuovo Calendario venatorio dell’Umbria

A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.

1) il giorno 1° settembre 2024 alla specie: TORTORA SELVATICA esclusivamente da appostamento, dalle ore 6:15 alle ore 19:30 e con utilizzo dell’applicativo WEB per

sospendere l’attività venatoria al raggiungimento del carniere complessivo regionale prefissato;

2) dal 15 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 alle seguenti specie: QUAGLIA;

3) dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024 alle seguenti specie: CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO (maschio) – MERLO – STARNA – PERNICE ROSSA – SILVILAGO;

4) dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024 alle seguenti specie: ALLODOLA;

5) dal 15 settembre 2024 al 30 novembre 2024 per la specie FAGIANO (femmina);

6) dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 alle seguenti specie: ALZAVOLA – MARZAIOLA – GERMANO REALE – COLOMBACCIO – GHIANDAIA – CORNACCHIA GRIGIA – GAZZA – BECCACCIA – BECCACCINO – CANAPIGLIA – CESENA – CODONE – FISCHIONE – FOLAGA – FRULLINO – GALLINELLA D’ACQUA – MESTOLONE –

PORCIGLIONE – TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO – VOLPE;

7) dal 15 settembre 2024 al 8 dicembre 2024 alla specie: LEPRE;

8) dal 17 ottobre 2024 al 16 gennaio 2025 alla specie CINGHIALE, nelle forme previste dal R.R.34/1999, esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica. Per il prelievo

di questa specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche;

9) Nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate, effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati, inizia il 15 settembre 2024 e termina il 30

dicembre 2024, con esclusione delle specie FAGIANO (maschio e femmina), VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 30 gennaio

Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate ha inizio il 15 settembre 2024 e termina il 30 gennaio 2025.

10) Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi l’Amministrazione Regionale si riserva la possibilità di sospendere la caccia

alla specie in occasione di ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi, adottando un provvedimento di sospensione con determinazione dirigenziale e

relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.

B) DIVIETI.

1) È vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l’attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.

2) È vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l’impiego di parti di piante

appartenenti alla flora spontanea protetta.

3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi.

I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.

4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 gennaio 2025 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita

esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l’ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in forma vagante, è consentita esclusivamente

con il cane, solamente all’interno di superfici boscate e in una fascia di 50 metri dal confine con le stesse; nel mese di gennaio la caccia agli acquatici (alzavola, germano reale,

marzaiola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione), in forma vagante, è consentita anche con l’ausilio del cane, in

prossimità di laghi e di fiumi, torrenti e canali artificiali con regolare portata d’acqua. L’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in

battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 8.

5) La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca, è vietato l’ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.

6) L’uso di radio e/o apparati ricetrasmittenti è consentito, solamente a fini di sicurezza ed emergenza, nel rispetto della normativa ministeriale e delle norme regolamentari

disciplinanti, esclusivamente nella caccia al cinghiale (RR 34/99, art. 9 c.5).

C) GIORNI Dl CACCIA.

Nel mese di settembre, la caccia è consentita i giorni: domenica 1 (esclusivamente tortora selvatica), domenica 15, mercoledì 18, sabato 21, domenica 22, mercoledì 25, sabato

28, domenica 29; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di

martedì e venerdì.

Nel periodo compreso tra il 7 ottobre ed il 24 novembre 2024 la caccia d’appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita nelle giornate di

lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; in questo periodo il cacciatore, ferma restando per la caccia vagante la limitazione a tre giornate settimanali a scelta, deve

annotare sul tesserino le eventuali 2 ulteriori giornate, barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (ott. – nov.).

D) GIORNATA VENATORIA.

L’ esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati: