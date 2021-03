A Bastia Umbra consegnati i Premi Mimosa d'oro - Tuttoggi

Quello del 2020 è andato a Paola Mela, quello del 2021 quattro associazioni impegnate durante pandemia

Bastia Umbra ha festeggiato la festa della donna 2021 consegnando, per mano del sindaco Paola Lungarotti, i Premi Mimosa d’Oro.

Quello del 2020 è andato all’imprenditrice Paola Mela, premiata per l’impegno portato avanti come Presidente di una delle associazioni di categoria più importanti tra le regionali e nazionali, quale è Confartigianato Bastia e Bettona. La Mela avrebbe dovuto ricevere il premio l’anno scorso, bloccato causa della pandemia. “La scelta di assegnare il Premio all’imprenditrice Paola Mela maturata in seno al Tavolo Comunale delle Pari Opportunità, ci riporta alla capacità dell’imprenditoria femminile bastiola caratterizzata da originalità, creatività, intuizione, desiderio e realizzazione di prodotti di qualità, eccellenze che superano i confini e diventano competitivi oltre oceano. La donna imprenditrice, un’altra esempio dell’ essere donna“, ha detto il sindaco Lungarotti, ricordando che il Premio Mimosa d’Oro è stato istituito nel 2019 in seno al Tavolo Comunale delle Pari Opportunità al fine di valorizzare le figure femminili del nostro territorio che si siano distinte nei vari ambiti della vita sociale cittadina.

Agesci Gruppo Scout Bastia 1, Croce Bianca sezione Bastia Umbra, Croce Rossa comitato locale di Bastia Umbra e gruppo comunale di Protezione Civile Bastia Umbra sono le quattro associazioni vincitrici del Premio Mimosa d’oro 2021. Il riconoscimento, arrivato alla terza edizione, è stato assegnato con la motivazione “Per i meriti sociali e per l’impegno profuso sul territorio di Bastia Umbra” e assegnato quest’anno alle volontarie delle associazioni. La modalità on-line della consegna di questi premi Mimosa d’oro ha consentito di svolgere la manifestazione in sicurezza e con sentita partecipazione. Alla presenza del sindaco e delle assessore Daniela Brunelli e Valeria Morettini che hanno aperto la manifestazione con i propri interventi, è stato portato dalle referenti delle volontarie delle singole associazioni un saluto alle altre partecipanti collegate in diretta, componenti il Tavolo comunale delle pari ppportunità e a chi seguiva dal canale Youtube del Comune.

Per l’occasione è stato realizzato il video “La Solidarietà è Donna” , mentre le componenti del Tavolo hanno portato riflessioni sul tema della Giornata internazionale della donna e sulla scelta significativa di valorizzare le volontarie delle associazioni maggiormente coinvolte nell’aiuto alla popolazione dall’inizio della pandemia. Il collegamento si è concluso con la visione di un video, molto apprezzato per i contenuti fortemente evocativi di temi legati alla donna, realizzato dal Cug di Bastia Umbra, dal titolo “I mille volti della donna”.