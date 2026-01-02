 A Bastia sarà riattivato il T-red della discordia. Il Comune: "Maggiore sicurezza" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A Bastia sarà riattivato il T-red della discordia. Il Comune: “Maggiore sicurezza”

Redazione

A Bastia sarà riattivato il T-red della discordia. Il Comune: “Maggiore sicurezza”

Ven, 02/01/2026 - 11:51

Condividi su:

Il Comune di Bastia Umbra informa la cittadinanza che – con Determinazione n. 1124 del 29-12-2025 del Settore Polizia Locale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 297 del 6 Novembre, – da Lunedì 12 Gennaio 2025 sarà riattivato l’impianto Photored per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche presso l’intersezione tra Via Höchberg/Via delle Nazioni e Via Atene, una delle principali direttrici di accesso alla città.

La decisione segue un percorso di monitoraggio, sperimentazione e test svolto dalla Polizia Locale al fine massimizzare la sicurezza per tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni e le persone fragili. Tale attività si è conclusa positivamente, confermando l’efficacia del sistema in modalità a tempi semaforici fissi.

L’impianto T-Red aveva già dimostrato, nel periodo precedente di attivazione, di contribuire in modo significativo alla riduzione delle violazioni al semaforo rosso. I dati del monitoraggio annuale hanno infatti evidenziato un netto calo delle infrazioni durante la fase di attivazione e, successivamente, una ripresa costante delle irregolarità dopo la sospensione, con una media di circa 6 violazioni al giorno.

La riattivazione si rende quindi necessaria come misura di prevenzione e tutela della sicurezza stradale, in un’area dove si sono registrati episodi di incidentalità, anche recenti, in attesa della realizzazione della rotatoria, il cui iter è attualmente in Conferenza dei servizi.Il sistema utilizzato è approvato secondo la normativa vigente e opera nel pieno rispetto del Codice della Strada, delle direttive ministeriali e della normativa privacy.“Sicurezza e prevenzione – sottolinea l’Amministrazione – sono priorità assolute. La tecnologia è un supporto fondamentale per tutelare la comunità e garantire comportamenti corretti alla guida, nell’interesse di tutti”.Il Comune di Bastia Umbra invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a rispettare la segnaletica, ricordando che l’obiettivo del sistema non è sanzionare, ma garantire la sicurezza e prevenire incidenti, soprattutto in un incrocio frequentato da veicoli, pedoni e utenti vulnerabili.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Festival Federico Cesi Winter, concerti tra tradizione e coralità

Perugia

Inchiesta fondi AFA, dall’Argentina arriva la nota ufficiale

Foligno

Adama è la prima nata del 2026 a Foligno e in Umbria, Mattia l’ultimo del 2025

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Proteste in Iran, Trump: “Usa pronti a intervenire”. Teheran risponde: “Stia attento”
Ultim'ora Italia

Ascolti tv, ‘Biancaneve e i sette nani’ su Rai 1 vince prima serata
Ultim'ora Italia

Milano Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali

Assisi

A Bastia sarà riattivato il T-red della discordia. Il Comune: “Maggiore sicurezza”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!