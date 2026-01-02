A Bastia sarà riattivato il T-red della discordia. Il Comune: "Maggiore sicurezza" - Tuttoggi.info

Il Comune di Bastia Umbra informa la cittadinanza che – con Determinazione n. 1124 del 29-12-2025 del Settore Polizia Locale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 297 del 6 Novembre, – da Lunedì 12 Gennaio 2025 sarà riattivato l’impianto Photored per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche presso l’intersezione tra Via Höchberg/Via delle Nazioni e Via Atene, una delle principali direttrici di accesso alla città.

La decisione segue un percorso di monitoraggio, sperimentazione e test svolto dalla Polizia Locale al fine massimizzare la sicurezza per tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni e le persone fragili. Tale attività si è conclusa positivamente, confermando l’efficacia del sistema in modalità a tempi semaforici fissi.

L’impianto T-Red aveva già dimostrato, nel periodo precedente di attivazione, di contribuire in modo significativo alla riduzione delle violazioni al semaforo rosso. I dati del monitoraggio annuale hanno infatti evidenziato un netto calo delle infrazioni durante la fase di attivazione e, successivamente, una ripresa costante delle irregolarità dopo la sospensione, con una media di circa 6 violazioni al giorno.

La riattivazione si rende quindi necessaria come misura di prevenzione e tutela della sicurezza stradale, in un’area dove si sono registrati episodi di incidentalità, anche recenti, in attesa della realizzazione della rotatoria, il cui iter è attualmente in Conferenza dei servizi.Il sistema utilizzato è approvato secondo la normativa vigente e opera nel pieno rispetto del Codice della Strada, delle direttive ministeriali e della normativa privacy.“Sicurezza e prevenzione – sottolinea l’Amministrazione – sono priorità assolute. La tecnologia è un supporto fondamentale per tutelare la comunità e garantire comportamenti corretti alla guida, nell’interesse di tutti”.Il Comune di Bastia Umbra invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a rispettare la segnaletica, ricordando che l’obiettivo del sistema non è sanzionare, ma garantire la sicurezza e prevenire incidenti, soprattutto in un incrocio frequentato da veicoli, pedoni e utenti vulnerabili.