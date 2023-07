A Bastia parte la raccolta fondi solidale per i cittadini colpiti dall’esondazione del Tescio - Tuttoggi.info

Dopo la serata benefica è possibile continuare a donare alla Croce Rossa

A Bastia Umbra grande apprezzamento per “Tutti insieme per più sorrisi”, con l’esibizione benefica di due gruppi musicali del territorio, Davide Marongiu e Marco Sensi (Better call Maro) e Pop 70 Cover Band. Una raccolta fondi in piazza (e che ora continua con le singole donazioni) per i cittadini colpiti dall’esondazione del Tescio.

La serata, nata da un’idea del giovane Marongiu, con l’aiuto del presidente del consiglio Giulio Provvidenza e con il coinvolgimento dell’assessore alle politiche sociali Daniela Brunelli e della Croce Rossa, ha infatti voluto “esprimere solidarietà alle famiglie residenti nella zona interessata dallo straripamento del Tescio“.

“L’azione di raccolta fondi è spontanea e aggiuntiva a quelle istituzionali – spiega il sindaco Paola Lungarotti – e si è potuta realizzare grazie al grande cuore generoso dei musicisti che hanno dato la propria immediata adesione al programma della serata in modo gratuito. Una serata non prevista, nata dalla contingenza e dalla volontà di alcune persone che hanno voluto regalare una serata musicale alla propria città per far decollare delle donazioni solidali, cui è possibile ancora aderire donando all’IBAN:IT 81V0200838282000103058458 intestato a Croce Rossa Italiana comitato di Bastia Umbra con la causale: Esondazione Torrente Tescio“.

La prima cittadina e la giunta sono inoltre ancora in attesa di conoscere se sarà riconosciuto stato di calamità naturale che la Regione ha chiesto al Governo e si attende una risposta da Umbra Acque a cui è stata chiesta una riduzione sul pagamento dei consumi effettuati dai residenti dopo i maxi consumi dovuti alle pulizie post piena.