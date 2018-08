A Badiali si attendono oltre 250 moto, al via il VII “Bats Party”

Il “Bats of the road biker gruop”, storico Motoclub biker tifernate che quest’anno festeggia i 10 anni di attività, ha organizzato il VII Bats Party, in collaborazione con gli amici della Società Rionale di Badiali. L’anno scorso l’evento ha visto la partecipazione di oltre 250 motociclette sommate ai molti arrivati in auto, camper e semplici curiosi a piedi. Nell’edizione 2018, sempre nella location del campo sportivo di Badiali, si attendono ancor più ospiti da tutta Italia e dall’Estero, per portare la cultura biker del viaggio, dell’amicizia e della fratellanza in Altotevere.

L’organizzazione in sinergia fra Biker Group e Società Rionale conferma gli ampi spazi e servizi al Raduno con tendoni, palco per musica e ristorazione oltre che bancarelle e gadgets. Nella serata di venerdì 17 agosto si esibiranno gli “Stage”, gruppo locale di giovani che porteranno un repertorio rock classico. Sabato 18, invece, sarà il turno dei veterani Big Sister and Woodstock Motel che ci riporteranno indietro al mitico rock anni ’60-’70, tipico dei figli dei fiori e della controcultura.

Protagonista sarà anche l’ottima gastronomia tipicamente tifernate, cucinata dalle sapienti mani dei cuochi della società rionale Badiali. Vari tipi di Birra saranno serviti dal locale Birrificio Artigianale Fortebraccio, ormai storico partner di questo evento. Peculiarità del raduno è il “Premio al Catorcio 2018”, che verrà assegnato al mezzo più sgangherato e provato da innumerevoli km sulla strada. Sarà anche possibile testare i cavalli e le prestazioni della propria moto con il Test Bike 2018 in collaborazione con Strana Officina: il miglior risultato verrà premiato sul palco.

Come ogni anno il Club devolverà una parte del ricavato alle popolazioni colpite dai terremoti, che proprio in questi giorni ricordano il triste anniversario.

Programma

Venerdì 17 agosto

Apertura ufficiale e accoglienza di gruppi e motociclisti (ore 12)

– Bat-Lotteria con premi – Gastronomia del Raduno sempre operativa con cena serale

– Grande serata musicale con la Band Stage

Sabato 18 agosto

Apertura ore 9, accoglienza gruppi e motociclisti

– Bat-Lotteria con Premi offerti dai Nostri Sponsor

– Gastronomia del Raduno sempre operativa con la grande cena serale

– Grande serata musicale con la Band Big Sister and Woodstock Motel

– Premiazione del Catorcio 2018 e del Test Bike 2018

