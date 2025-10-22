 A 50 anni dalla morte di don Giovanni Rossi la "Cittadella" di Assisi ricorda il fondatore - Tuttoggi.info
A 50 anni dalla morte di don Giovanni Rossi la “Cittadella” di Assisi ricorda il fondatore

Redazione

A 50 anni dalla morte di don Giovanni Rossi la “Cittadella” di Assisi ricorda il fondatore

Mer, 22/10/2025 - 11:32

Nel cinquantesimo anniversario della morte di don Giovanni Rossi, fondatore della Pro Civitate Christiana, la Cittadella Laudato Si’ di Assisi dedica due giornate di riflessione e memoria a una figura che ha profondamente segnato la vita della Chiesa e del pensiero cristiano del Novecento.

L’iniziativa, dal titolo “Il futuro nelle radici”, si svolgerà sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 nella Sala della Biblioteca della Cittadella (via Ancajani 3, Assisi).

Il programma prenderà avvio sabato 25 ottobre alle ore 17.00 con l’inaugurazione della mostra “Radici”, seguita (ore 17.30) dall’incontro “Don Giovanni e la PCC: un’esperienza di rinnovamento nella Chiesa” con l’intervento dello storico del cristianesimo Giovanni Vian.

Alle ore 18.00 sono previsti saluti e riflessioni di:

  • Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria
  • Valter Stoppini, Sindaco di Assisi
  • Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi
  • Stefania Baglivo, Prevolontaria della PCC

Seguirà, alle ore 19.00, la testimonianza del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI.
La serata proseguirà con un momento conviviale (ore 19.30).

A coordinare l’incontro sarà Mariano Borgognoni, volontario e presidente della PCC.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 26 ottobre alle ore 12.00 con la celebrazione eucaristica in memoria di don Giovanni Rossi.

“Con questa iniziativa – ha detto il presidente della PCC Mariano Borgognoni – la Pro Civitate Christiana intende non solo riaffermare la vitalità del pensiero e dell’opera di don Giovanni Rossi, la cui eredità spirituale e culturale continua a ispirare un impegno di fede, dialogo e accoglienza, ma anche rinnovare e rafforzare il legame con il territorio e con la comunità che da sempre ne condivide il cammino. Un legame vivo, fondato sull’ascolto, la partecipazione e la costruzione di un futuro radicato nei valori umani e cristiani che hanno animato la visione del suo fondatore”.

Assisi

A 50 anni dalla morte di don Giovanni Rossi la "Cittadella" di Assisi ricorda il fondatore

