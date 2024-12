90 anni per il Gruppo Speleologico CAI Perugia - Tuttoggi.info

Il 2024 segna un traguardo straordinario per il Gruppo Speleologico CAI Perugia, che celebra il suo 90° anniversario. Un’occasione unica per ripercorrere quasi un secolo di avventure, scoperte e amicizie condivise da generazioni di appassionati. Dopo il successo dei festeggiamenti per gli 80 anni, il gruppo Speleologico CAI Perugia, desidera rinnovare i festeggiamenti del 90° anno con un evento speciale, coinvolgendo vecchi e nuovi amici.

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 dicembre 2024, dalle 17:00 alle 19:00, presso l’Aula F del Dipartimento di Fisica e Geologia, in Piazza dell’Università 1, Perugia. Durante il pomeriggio, sarà possibile incontrare alcuni dei protagonisti delle avventure speleologiche del passato, ascoltare i racconti delle esperienze più significative e rivivere i momenti storici del Gruppo attraverso immagini e narrazioni.

A coronare l’evento, il gruppo Speleologico CAI Perugia, consegnerà una targa ricordo ai membri che hanno contribuito in modo significativo alla sua storia. Non mancherà un tributo speciale agli amici che non sono più con noi, ma che continuano a vivere nel cuore della comunità speleologica.

Il programma prevede inoltre la proiezione di fotografie storiche e di un cortometraggio realizzato con il contributo del GSCAIPG. La serata si concluderà in perfetto stile speleo: un brindisi e l’immancabile torta dei 90 anni.

Un’occasione imperdibile per celebrare una lunga tradizione di passione, avventura, esplorazione e amicizia.

Luogo: Piazza dell’Univeristà , 1, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA