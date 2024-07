Emergenza calore, in vigore il protocollo - Tuttoggi.info

E’ in vigore il protocollo operativo per l’emergenza calore 2024, reso noto dal distretto sanitario dell’Assisano dell’Usl 1 che prevede la tutela dagli effetti negativi delle ondate di calore sulla salute della popolazione e in particolare di categorie di cittadini identificati in base a determinati fattori, come l’età, lo stato di salute e le condizioni socio-economiche.

Il Comune di Assisi in quanto capofila della zona sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) si interfaccia con il distretto sanitario per divulgare tutte le informazioni utili, segnalare i soggetti a rischio e infine fungere da supporto logistico ai servizi territoriali e alle strutture a gestione diretta. I soggetti destinatari del piano calore sono le persone che presentano una condizione di fragilità determinata da malattia associata a situazioni di solitudine e/o grave carenza di reti familiari e parentali di riferimento e supporto attivo.

I potenziali soggetti a rischio sono gli anziani con età superiore a 65 anni, i neonati e i bambini con meno di un anno, i soggetti con malattie mentali, gli obesi, i portatori di malattie croniche, i soggetti che assumono farmaci o sostanze, i soggetti allettati. Per fronteggiare l’afa di questi giorni si diffondono consigli utili per fronteggiare l’emergenza calore che si pos-sono leggere sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.assisi.pg.it/2024/06/20/emergenza-calore-consigli-utili-per-unestate-sicura-2024/