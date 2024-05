Gli Assoluti d’Italia di Enduro arrivano a Spoleto

Gli Assoluti d'Italia di Enduro arrivano in Umbria, a Spoleto

Il Moto Club Spoleto, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, porta in città gli Assoluti d’Italia di Enduro. Una tre giorni adrenalinica che si aprirà con il suggestivo prologo nel letto del Tessino in Via Cacciatori delle Alpi venerdi 31 maggio alle ore 18. Proseguirà poi con gara 1 sabato 1 giugno e gara 2 domenica 2 giugno. In programma Cross test in Viale Marconi, Extreme test e Enduro Test a Ponte Camerata, animazione e spettacolo.

Programma completo e informazioni qui https://www.motoclubspoleto.it/campionato-italiano-enduro/

Presidente FMI Giovanni Copioli

Gli Assoluti d’Italia di Enduro arrivano in Umbria, a Spoleto, in una città dalla forte tradizione fuoristradistica. Merito dell’inarrestabile lavoro del Moto Club locale, guidato da Daniele Cesaretti, e della grande passione che si respira in questi luoghi. Assistere ad una gara in questa località significa godere di uno spettacolo di alto livello sportivo e tecnico.

La nostra serie nazionale annovera tra le sue fila molti dei migliori piloti al mondo, quindi mi aspetto grande spettacolo in favore di un pubblico che qui è sempre stato numeroso ed entusiasta. Colgo l’occasione per rivolgere un grande incoraggiamento a tutti gli atleti e un sentito ringraziamento alle Autorità e agli Enti locali che continuano a credere nel motociclismo come opportunità per il territorio.

La Federmoto e i suoi sodalizi si pongono l’obiettivo di promuovere uno sport, agonistico e amatoriale, sostenibile e dai valori positivi. Vogliamo portare indotto sul territorio nel rispetto dell’ambiente e delle comunità che accolgono le nostre manifestazioni. Un impegno quotidiano i cui risultati sono evidenti soprattutto nel momento in cui le nostre competizioni vedono impegnate, con profitto e beneficio per i luoghi interessati, migliaia di persone in veste di addetti ai lavori e semplici appassionati.

Ora non resta che goderci lo spettacolo e, da innamorati del motociclismo, sostenere i piloti pronti a dare il massimo in questa gara che segna il giro di boa degli Assoluti d’Italia di Enduro 2024.