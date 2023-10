Corsa dei Frantoi, a Campello presentazione con il campione Europeo Junior Tardioli - Tuttoggi.info

La gara podistica di 9,8 km, competitiva e non, partirà dalla chiesa di San Cipriano in località Fonti del Clitunno

E’ stata presentata domenica 8 ottobre la 1° edizione LA CORSA DEI FRANTOI alla presenza di Maurizio Calisti, Sindaco di Campello sul Clitunno, Roberto Fioroni, Presidente della ProCampello e Junior Tardioli Campione Europeo under 23.

L’evento si terrà il 22 ottobre alle ore 9.30 a Campello sul Clitunno grazie alla partnership dei main sponsor dell’evento, il Frantoio Marfuga, il Frantoio Gradassi, l’ Antico Frantoio Carletti e tutti gli altri sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

La gara podistica di 9,8 km, competitiva e non, partirà dalla chiesa di San Cipriano in località Fonti del Clitunno snodandosi per le vie cittadine e toccando i punti più caratteristici e suggestivi del paese. Al termine della gara è previsto un buffet per gli atleti e un food corner con degustazione di prodotti tipici locali e intrattenimento musicale.